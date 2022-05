Ukraine: Russisk skib destrueret

Ukraines hær oplyser lørdag, at det har sænket et landgangsfartøj, som er en del af den russiske sortehavsflåde.

Der er tale om et såkaldt Serna-fartøj til landsætning af soldater.

Samtidig har Ukraine offentliggjort en video. Den viser, hvordan en drone angriber skibet. Det skete ved Slangeøen, der er en ukrainsk ø ikke langt fra udmundingen af floden Donau.

Det sker mindre end en måned efter, at Ukraine tilsyneladende havde held til at sænke det russiske flagskib 'Moskva'.

- I Sortehavet blev et fjendtligt landgangsfartøj af typen Serna ødelagt. Det skriver en militær talsmand fra Ukraine på det sociale medie Telegram.

Nyhedsbureauet dpa minder om, at angrebet på fartøjet ikke er blevet bekræftet af uafhængige kilder. Rusland har foreløbig ikke reageret på oplysningen om det sunkne fartøj.

Dronen, som angreb skibet, er fremstillet i Tyrkiet ifølge den ukrainske hær. Det kendes som UAV Bayraktar.

Fredag rapporterede ukrainske journalister, at en russisk fregat var blevet beskudt i samme område. Det skulle havde udløst en brand om bord. Men hverken den ukrainske eller den russiske regering har været ude officielt at bekræfte hændelsen.

Imens fortsætter de hårde kampe mellem de ukrainske og russiske styrker i Donbas i det østlige Ukraine. Militære eksperter siger til vestlige medier, at Rusland forsøger at presse de ukrainske styrker baglæns, men at de møder hård modstand og har store problemer med deres offensiv.

I havnebyen Mariupol holder ukrainske soldater stadig stand på øens kæmpemæssige stålværk. Her har også mange hundrede civile holdt sig i skjul under jorden i mange uger.

Prorussiske styrker i den østligste del af landet siger lørdag ifølge Reuters, at det er lykkedes at evakuere yderligere 50 civile fra stålværket i Mariupol. Det samme antal blev evakueret fredag. Det bringer det samlede antal evakuerede civile op på 176. Men mange hundrede menes fortsat at være tilbage.

Mariupol er blevet sønderbombet af de russiske styrker, der har sat alt ind på at erobre byen. Det vil kunne gøre det muligt for Rusland at sikre sig en landkorridor til halvøen Krim.

Krim er ukrainsk og blev annekteret af Rusland i 2014.