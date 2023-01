Ukraine: Russisk storoffensiv kommer snart

Ukraine mener, at den ventede russiske storoffensiv kommer allerede i februar-marts. Krigs-tænketank vurderer, der kan gå lidt længere tid. Hovedstaden Kyiv er stadig et mål for Putin

Både vestlige og ukrainske efterretningskilder er enige om, at russerne er i gang med at forberede sig på en ny storoffensiv.

Ifølge Ukraine kan det komme allerede i februar-marts.

Forleden udtalte ukraines næstkommanderende efteretningschef, Vadym Skibitsky, at storoffensiven ventes allerede i de to kommende måneder.

Det skriver det ukrainske medie Kyiv Independent.

Skibitsky tilføjede, at de russiske tropper er under pres fra Kreml om at erobre hele Donetsk-regionen inden udløbet af marts.

Putin skulle nemlig have givet ordre om netop det, skriver det ukrainske nyhedsbureau Ukrinform.

En ukrainsk soldat i Zaporizhzhia regionen. Foto: Ritzau Scanpix

Tænketank: Foråret afgørende

Den udmelding passer delvist med diverse andre vurderinger fra internationale eksperter og militære kilder.

De fleste mener, at foråret og starten på sommeren er det mest logiske tidspunkt for Putin at indlede en ny storoffensiv.

Den militære tænketank Institute for The Study of War (ISW), vurderer, at en russisk offensiv er under opsejling og at russerne ‘vil foretage sig afgørende handlinger i de kommende måneder’.

Ukrainske soldater lader ammunition efter et nyligt angreb fra Rusland i Zaporizhzhia regionen. Foto: Ritzau Scanpix

ISW bygger blandt andet deres vurdering på på baggrund af tidligere udtalelser fra ukraines næstkommanderende efterretningschef, Vadym Skibitsky.

Efterretningskilder er dog altid farvede af det land udmeldingen kommer fra.

Skibitskys udmelding om, at russerne vil indlede storoffensiv allerede i februar-marts kan også læses som, at Ukraine ville lægge ekstra pres på Vesten i forbindelse med de de seneste forhandlinger om levering af nye kampvogne.

Kampene omkring byen Bakhmut har været de voldsommeste. Foto:Libkos/ Ritzau Scanpix

Kyiv stadig et mål

Henover vinteren har krigen været fastlåst. Fronterne har nærmest ikke rykket sig og krigshandlingerne blev ofte ført fra skyttegrav til skyttegrav.

Den berygtede Wagner-gruppe stod i spidsen for de brutale russiske forsøg på at indtage byen Bakhmut.

Kampene i området kaldes også for ‘kødhakkeren’.

Men nu skulle Wagner-gruppens betydning være mindsket.

Det forventes, at Rusland henover efteråret og vinteren har haft tid til at træne og forberede nogle af de 300.000 mand, som blev mobiliseret i september.

Det er de soldater, som man forventer skal være del af en kommende russiske storoffensiv.

De fleste iagttagere vurderer, at Donbas-regionen vil være det primære mål.

Men ukrainerne har flere gange advaret om, at Putin stadig har ønske om at indtage hovedstaden Kyiv.