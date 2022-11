Ukraine: Russiske soldater mangler benzin og stjæler folks biler

De voldsomme kampe i Donbas-regionen i det østlige Ukraine fortsætter. Det siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i en udtalelse søndag aften.

- De voldsomste kampe er, som tidligere, i Donetsk-regionen. Selv om der på grund af en forværring i vejret er færre angreb, er antallet af russiske artilleriangreb desværre stadig højt, siger han.

Alene søndag er der fra russisk side affyret næsten 400 granater i Donbas, siger Zelenskyj.

Den ukrainske hærs generalstab melder også om fortsatte kampe i den østlige del af landet.

Nogle steder er de russiske styrker ved at løbe tør for benzin til deres egne køretøjer. Det har fået dem til at tage transportmidler fra den lokale befolkning i nogle områder i syd og i øst, lyder det fra generalstaben.

- De stjæler indbyggernes private biler, motorcykler og endda også cykler, skriver generalstaben i sin meddelelse søndag.

Det gælder eksempelvis i Kakhovka-distriktet ved Dnipro-floden i det sydlige Ukraine.

Da Rusland trak sig ud af Izyum i Kharkiv-regionen i det østlige Ukraine, tog de russiske soldater lokale indbyggeres cykler, lyder det videre.

Søndag siger Zelenskyj, at ukrainske styrker rykker frem i det sydlige Ukraine. Her 'ødelægger de besættelsesmagtens potentiale', siger præsidenten uden at gå i detaljer.

Russiske soldater har trukket sig tilbage til den østlige bred af floden Dnipro tæt ved byen Kherson i det sydlige Ukraine.

Her er de i gang med at opbygge nye forsvarspositioner, meddeler den ukrainske generalstab.

Søndag viser en opgørelse fra Ukraines regering, at Rusland har sendt omkring 4700 missiler mod Ukraine, siden krigen begyndte den 24. februar.

- Hundredvis af vores byer er brændt ned, tusindvis af mennesker er dræbt, hundredtusinder er blevet deporteret til Rusland, siger Zelenskyj i en tale søndag.

- Og millioner af mennesker har forladt Ukraine for at søge beskyttelse fra krigen i andre lande, fortsætter han.