Ukraine: Russiske styrker har sprængt stor dæmning

Russiske styrker har sprængt dæmningen Nova Kakhovka i Kherson i luften, hævder den sydukrainske militære kommandoenhed tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Imidlertid afviser den russisk indsatte borgmester i Nova Kakhovka ifølge det statslige russiske nyhedsbureau RIA, at det skulle være sket, skriver Reuters.

Et andet statsligt russisk nyhedsbureau, Tass, skriver dog også ifølge Reuters, at dæmningen er blevet ødelagt.

- Omfanget af ødelæggelsen, hastigheden og mængden af vand og de berørte områder er ved at blive klarlagt, skriver kommandoenheden på Facebook ifølge Reuters.

På det sociale medie Twitter kan man se videoer af, at der tilsyneladende er gået hul på dæmningen.

Det har ikke været muligt at bekræfte ægtheden af disse videoer.

Tass citerer en unavngiven kilde for at sige, at området er ved at blive oversvømmet. Kilden siger yderligere, at det var en stille nat uden luftangreb på dæmningen.

I oktober anklagede Rusland og Ukraine ifølge Reuters hinanden for at planlægge at sprænge dæmningen i luften.

På samme tidspunkt sagde præsident Volodymyr Zelenskyj også, at Rusland havde lagt miner på dæmningen som forberedelse på at sprænge den i luften, hvilket han sammenlignede med brugen af masseødelæggelsesvåben.

Dæmningens ødelæggelse er noget, som ifølge Reuters vil udløse støre oversvømmelser i et stort område af det sydlige Ukraine.

Den 30 meter høje og 3,2 kilometer lange dæmning blev bygget i 1956 som en del af et vandkraftværk.

Dæmningen på Dneprfloden holder på et 18 kubikkilometer stort bassin, der ud over at forsyne Krimhalvøen med vand også bruges til nedkølingen af atomkraftværket Zaporizjzja.

En embedsmand i det russisk indsatte bystyre siger dog ifølge Reuters, at sprængningen af dæmningen ikke på nuværende tidspunkt er kritisk for atomkraftværket.

Dets ødelæggelse vil ifølge Reuters sende en voldsom vandmasse ud over Kherson-regionen, der ligger lige nord for Krimhalvøen.

Samtidig vil ødelæggelsen af vandkraftværket have konsekvenser for den i forvejen pressede energiforsyning.

Kherson-regionen er under krigen i Ukraine blevet delvis annekteret af Rusland. Den ligger lige nord for Krimhalvøen, som blev annekteret af Rusland i 2014.

