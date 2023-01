Ukraine: Sendte kamikaze-drone som nytårshilsen

Allerede nytårsnat blev de hårdt prøvede borgere i den ukrainske hovedstad, Kiev, udsat for flere voldsomme eksplosioner og den frygtindgydende lyd af sirener.

Det berettede Kievs borgmester, Vitalij Klitsjko, via Telegram natten til søndag.

Foto: Ritzau Scanpix/GLEB GARANICH

Kort efter midnat kunne eksplosionerne høres rundt om i hovedstaden.

'Luftforsvarssystemerne er i gang. Eksplosionerne kan høres i hovedstaden,' skrev Vitalij Klitsjko ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Ifølge borgmesteren blev to distrikter i den ukrainske hovedstad ramt, både Holosijiv- og Sjevtjenkiv-distriktet.

Foto: Ritzau Scanpix/GLEB GARANICH

Morbid besked

I et opslag på Twitter skriver det ukrainske medie Kyiv Post, at det russiske bombardement nytårsnat blandt andet blev udført med kamikazedroner.

Ifølge Kyiv Post skulle én af de russiske kamikaze-droner sågar have en morbid 'nytårshilsen' med fra russerne.

Det er politichefen i Kyiv, Andriy Nebytov, der er citeret for at sige, at der på én af de droner, som angreb hovedstaden, stod ‘godt nytår’.

Endnu ikke verificeret

Der er altså tilsyneladende tale om en usmagelig hilsen fra de russiske styrker, hvilket også fremgår af de billeder, som Kyiv Post har lagt op på det sociale medie.

Det er dog vigtigt at understrege, at billederne endnu ikke er blevet verificeret af andre kilder.

Det er derfor uvist, hvem der egentlig er afsender på hilsenen: Om det er russerne, der står bag, eller om der er tale om ukrainsk propaganda.

Nytårsaften talte den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, til sit folk. Foto: Ritzau Scanpix/Ukrainian Presidential Press Ser

Én dræbt og flere sårede

Nytårsdag affyrede Rusland ifølge mediet The Guardian mere end 20 krydsermissiler mod Ukraine, som resulterede i mindst ét bekræftet drab i Kiev.

Flere blev kvæstet som følge af angrebene.

Nytårsaften talte den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, til sit folk. Undervejs talte han dog også direkte til det russiske folk, hvor han med et verbalt frontalangreb blandt andet slog fast, at Vladimir Putin ‘gemmer sig bag militæret, missilerne og væggene i paladserne’.

- Han gemmer sig bag jer (det russiske folk, red.), han ødelægger jeres land og jeres fremtid. Ingen vil tilgive jer for jeres terror. Ingen andre i verden vil tilgive jer. Ukraine vil ikke tilgive jer, lød det videre fra Zelenskyj ifølge britiske BBC.