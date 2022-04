Ukraine ser spioner alle steder

En råkold aften i Lviv i starten af krigen siden skulle Ekstra Bladets fotograf og jeg skynde os hjem inden udgangsforbuddet klokken 22.

Vi gik med hurtige skridt ud midt på en brostensbelagt gade, mens vi talte sammen på dansk. Pludselig blev vi stoppet af to politimænd. De skulle se vores dokumenter.

På trods af pas, pressekort og andre papirer blev vi stillet mange spørgsmål om hvorfor vi var der. De accepterede ikke vores forklaring om, at vi var fra pressen.

Hvad lavede vi dog der? Kunne vi bevise, at vi var fra Danmark og fra Ekstra Bladet?

Til sidst fik vi dem overbevist og de forklarede os, at de var på jagt efter russiske ‘sabotører’.

Det er de ikke alene om, for ifølge New York Times er Ukraine nu blevet ‘en nation af spion-jægere’.

De ukrainske myndigheder oplyser til avisen, at de modtager over 1000 henvendelser om dagen om russere, som på en eller anden måde opererer bag fjendens linjer.

Det er dog ingenting i forhold til starten af krigen, da vi rendte rundt på gaden i Lviv - her modtog Lvivs region helt op til 17.000 anmeldelser om dagen, skriver New York Times.

Ukrainske checkpoint kan blive angrebet af russiske sabotører, der vil rydde dem så militærkøretøjerne kan komme frem. Foto Rasmus Flindt Pedersen / POLFOTO

Sabotører på flere niveauer

De russiske sabotører laver en række forskellige ting. Nogle spreder misinformation og skaber utryghed, mens andre markerer mål, der kan rammes fra luften. Mens andre igen deltager i decideret sabotage mod ukrainske mål. Tidsskriftet The Economist fortæller, at Ukraine har specifikke militære enheder til at bekæmpe russiske sabotører.

Et medlem af enheden fortæller, at russerne lægger landminer ud, markerer mål, der kan rammes af russisk artilleri og sætter overvågningskameraer op.

Ukrainske soldater går igennem et checkpoint i byen Odessa. Foto: Bulent Kilic/ Ritzau Scanpix

De mest militante sabotører angriber ukrainske checkpoints for at kunne rydde vejen for indkommende russiske militærkøretøjer.

Ukraines efterretningstjeneste, SBU, oplyser, at de har opløst 20 sabotagegrupper og arresteret over 350 personer i krigens første måned. Ukrainerne kan også melde mistænksomt russisk spionagevirksomhed på en app, der er udviklet til formålet. Her har myndighederne fået over 200.000 anmeldelser, skriver New York Times.

Opererer i hele landet

Ifølge det ukrainske indenrigsministerium opererer de russiske spioner og sabotører over hele landet.

- Vi kan ikke længere nævne en region, som er blevet sparet for skyderier eller hvor sabotagegrupper eller rekognosceringsgrupper ikke er aktive. Desværre er vi blevet vant til det, udtalte den ukrainske indenrigsminister, Denys Monastryrsky.

Ukrainsk tv har flere gange vist videoer af, hvad der skulle være arrestationer af russiske sabotagegrupper. Præsident Volodymyr Zelenskyj har også uddelt medaljer til ukrainske sikkerhedsagenter, som har fanget russiske sabotører.

Men ifølge BBC er det dog begrænset, hvor succesfulde de russiske sabotagegrupper har været.

Måske på grund af de mange ukrainere, der holder øje med dem.