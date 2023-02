Ukraine: Skattechef afsløret i razzia

Onsdag gennemførte de ukrainske myndigheder en rækker razziaer mod korruption i landet.

Blandt dem var den fungerende chef for skattemyndighederne i hovedstaden, Kiev. Hun er anklaget for svindel for millioner af dollars efter en razzia i et af hendes fire hjem.

Det skriver CNN.

Statens Efterforskningskontor (SBI) offentliggjorde onsdag, at de havde fundet hundredtusindvis af dollars i kontanter samt luksusure og biler ved hendes adresse.

Den Ukrainske Sikkerhedstjeneste (SBU) udtalte, at razziaerne er et forsøg på at bekæmpe 'den interne fjende' i landet.

- Enhver kriminel, der har frækheden til at skade Ukraine, især i krigstider, må forstå, at vi lægger ham i håndjern, sagde chefen for SBU, Vasyl Maliuk, i en udtalelse ifølge det amerikanske medie.

Foto: Ukrainian State Bureau of Investigation

Møde med EU-repræsentanter

De mange razziaer kommer i kølvandet på, at præsident Volodomyr Zelenskij har udtalt, at regeringen arbejder på 'nye reformer,' der vil gøre landet 'mere menneskeligt, transparent og effektivt.'

Fredag skal han mødes med repræsentanter for EU for at drøfte Ukraines eventuelle medlemskab.

Anti-korruptionstiltag er 'en vigtig del af optagelsesprocessen i EU,' sagde talsperson for Europa-Kommisionen Ana Pisonero 24. januar.

Udover chefen for skattemyndighederne er chefen for Forsvarsministeriet også blevet sigtet for underslæb, efter han købte 3000 skudsikre veste for 2,7 millioner dollars (cirka 18 millioner kroner), der ikke kunne beskytte de ukrainske soldater.