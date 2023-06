Ukraine tilbageerobrer territorium ved tre byer

Ukraine sagde søndag, at man har haft held med at tilbageerobre territorium ved tre byer i den sydøstlige del af landet.

- Vi ser de første resultater af modangrebene, siger en talsperson for en sektion af det ukrainske militær.

Ukraines viceforsvarsminister Hanna Maljar siger yderligere, at ukrainske styrker har 'afokkuperet' den sydlige by Makijivka.

Samtidig er man rykket mellem 300 og 1500 meter frem i to retninger ved den sydlige frontlinje.

Reuters har ikke været i stand til at bekræfte de ukrainske oplysninger.

Den russiske præsident Vladimir Putin sagde fredag, at en ukrainsk modoffensiv var i gang, men at den ikke havde kunnet bryde igennem linjerne.

Søndag gav Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, den mest åbenlyse indikation hidtil, på at den længe ventede modoffensiv er i gang, ved at bekræfte, at 'modangreb og defensive operationer' fandt sted.

Det har i den seneste tid været vanskeligt at anskue situationen på slagmarken.

I den seneste uge har Rusland sagt, at man har afvist to angreb tæt på bebyggelse i Velyka Novosilka.

Men de tilsyneladende ukrainske fremskridt kommer, efter at dæmningen Nova Kakhovka vest for regionen Kherson tirsdag kollapsede.

Ukraine og Rusland beskylder hinanden for at stå bag.

Søndag anklagede den ukrainske guvernør i Kherson Rusland for at bombardere både, der var i gang med at evakuere primært ældre borgere fra det oversvømmede område.

I angrebet blev tre dræbt og ti såret.

Det annekterede sydøstlige Ukraine er sandsynligvis en prioritet for det invaderede lands styrker.

For dem kan det være et mål at afskære Rusland fra den annekterede Krim-halvø.

Rusland har bygget et omfattende forsvarsværk på tværs af de annekterede områder som forberedelse på den ukrainske modoffensiv.

Den er gjort mulig som følge af Vestens optræning og oprustning af Ukraines styrker.