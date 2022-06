Ukraine: - Tredje Verdenskrig er begyndt

Krigen raser på snart femte måned i Ukraine.

Mens Nato fortsat sender avancerede våben til det krigshærgede land, som skal bruges i kampen mod russiske styrker, er det endnu ikke kommet til direkte militære konfrontationer mellem Rusland og et Nato-land.

Alligevel mener Ukraine, at vi allerede er midt i en regulær verdenskrig.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ukraines forsvarsminister, Oleksij Reznikov. Foto: Jon Gaede/Ritzau Scanpix

Vi er de første

Sådan lyder det nemlig fra Ukraines forsvarsminister ifølge britiske Sky News. Verdenskrigen begyndte allerede, da Rusland invaderede Ukraine, mener han.

- Tredje Verdenskrig er begyndt. Helt ærligt, så begyndte den 24. februar (hvor Rusland indledte invasionen, red.), siger forsvarsminister Oleksij Reznikov.

- Vi er den første slagmark i denne krig. Hvis vi falder, bliver den næste slagmark i andre europæiske lande, fortsætter forsvarsministeren til det britiske medie.

Artiklen fortsætter under videoen ...

EB i Ukraine: Børn græd i kælderen.

Åbner korridor

Udmeldingen fra Ukraines forsvarsminister kommer samtidig med, at russiske styrker har trukket sig tilbage fra Zmiinyi-øen - Slangeøen - i Sortehavet for at demonstrere, at der er åbnet korridor for korneksport fra Ukraine.

Netop Slangeøen var genstand for megen medie-opmærksomhed, da Rusland erobrede øen i krigens begyndelse.

Her nægtede en ukrainsk soldat på iskold facon at overgive sig, med en overraskende gestus, hvilket efterfølgende er blevet hyldet med et frimærke.