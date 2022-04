Ukraine: Vi har generobret mere end 30 byer

Der var én, der var to - og nu er mere end 30 byer generobret af de ukrainske styrker.

Det hævder en rådgiver til den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, ifølge SkyNews.

Tidligt lørdag gik der meldinger om at byerne Bucha og Brovary, begge i udkanten af Kiev, var blevet generobret af ukrainske styrker. Samtidigt har russiske styrker, i følge det britiske udenrigsministerium, trukket sig fra Hostomel lufthavnen nordvest for Kiev.

Tilbageerobringerne kommer i kølvandet på, at Rusland meldte ud, at de ville trække sig tilbage fra den ukrainske hovedstad.

Det er forventet, at de russiske styrker vil blive genindsat i den østlige del af Ukraine, for at hjælpe med at tage fuld kontrol over Donbas-regionen.

