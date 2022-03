Ukraine vinder vigtig by tilbage

Ukraine har presset russiske styrker ud af forstaden Makariv nordvest for Kiev

Rusland har trukket sig fra den Ukrainske by Makariv 60 kilometer fra hovedstaden Kiev.

Det oplyser det ukrainske medie Kyiv Independent.

Ukrainske tropper generobrede det strategisk vigtige Makariv-distrikt tidligt tirsdag efter intense kampe.

Makariv gør det muligt for Ukraine igen at få kontrol over en hovedvej mod Kiev. Uden den kan Rusland ikke omringe Kiev og trænge ind fra byens nordvestlige side.

Hovedvejen ved Makariv er en af fire, der fører direkte ind i Kiev, og den er vigtig, hvis Rusland skal kunne omringe byen før et angreb.

Forsvarsministeriet oplyser, at russiske styrker, der kæmpede mod Kiev, var i stand til at erobre forstæderne, Bucha, Hostomel og Irpin, der ligger langs samme hovedvej, men da Makariv ligger længere ude, fungerer det som en stopklods mod de russiske styrker.

Det sker kun en dag efter de voldsomme russiske luftangreb mod shoppingcenteret Retroville i Kiev, der efterlod otte døde og en fortsat russisk intensivering i kampen om havnebyen Mariupol.

