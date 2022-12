Ukrainer: - Det er skræmmende, hvad der sker

Klasselokaler på tre skoler i byen Kramatorsk, cirka 40 kilometer fra frontlinjen, er blevet lavet om til varmestuer. Der er ingen centralvarme i byen efter russiske angreb, og byens borgere kæmper derfor med at holde varmen, mens temperaturen falder uge for uge.

I den østukrainske by har kommunen erstattet vinduer i flere klasselokaler med spånplader og installeret kakkelovne med skorsten ud af vinduerne.

Der er kaffe på kanden, og borgerne kan få adgang til internet og en seng. Det skal agere som en nødløsning for borgerne, da myndighederne frygter en katastrofe.

- Det er skræmmende, hvad der sker her i byen. Mange er flygtet, men nogle er også blevet tilbage, og vi er nødt til at gøre noget for dem.

52-årige Inna Strashko mener, at det er ukrainernes styrke, der skal få dem igennem vinteren. Foto: Stefan Weichert

Annonce:

- Her i Donbas bliver der gerne minus 25 eller 30 grader i løbet af vinteren. Folk kommer til at fryse ihjel, hvis vi ikke gør noget, siger 52-årige Inna Strashko, der er leder af et af de skoler, der nu er varmestue i Kramatorsk.

Før den russiske invasion boede der omkring 150.000 i Kramatorsk. Kun en brøkdel er blevet tilbage. Ligesom i mange andre ukrainske byer kan de se frem til en hård vinter.

De russiske missilangreb mod den ukrainske energiinfrastruktur har ødelagt varmeforsyningen flere steder og mørklagt landet i store perioder uden strøm.

Ekstra Bladets journalist i Ukraine, Stefan Weichert, fortæller om situationen over julen i de krigsramte områder - Flere ligger i skyttegravene

Et stort problem

Det er langt fra kun i Kramatorsk, at de ukrainske myndigheder er nervøse for vinteren. Over hele landet bliver der installeret varmestuer for befolkningen, men det kan vise sig ikke at være nok.

I den ukrainske hovedstad er der blevet installeret 500 varmestuer, men til en befolkning på omkring tre millioner, forventes det ikke at være nok.

Annonce:

- Kiev kan miste strøm-, vand- og varmeforsyning. Apokalypsen kan ske, ligesom i Hollywood-film, når det ikke er muligt at bo hjemme på grund af den lave temperatur, udtalte Kievs borgmester Vitali Klitschko for nyligt om situationen i hovedstaden.

Der står vand og tæpper klar på en af varmestuerne i Kramatorsk. Foto: Stefan Weichert

I Kramatorsk mener Inna Strashko også, at det er tvivlsomt, at varmestuerne på de tre skoler vil være nok til alle.

Hun påpeger, at kommunen går alt, hvad de kan for at gøre klar, men at det er utrolig svært i en krigszone. Hver dag kan nye russiske missiler ramme byen.

- Jeg ved, at det ukrainske folk, og især folk her i byen, der er vant til krig, er stærke. Det er forfærdeligt, hvad der sker, men vi er et stærkt folk, og det er det, som skal få os igennem vinteren. Igennem en vinter uden gas og elektricitet, siger Inna Strashko.

--------- SPLIT ELEMENT ---------