Ukrainer i Danmark: - Vi prøver at bevare roen

- Vi prøver ikke at bekymre os for meget, men i stedet fokusere på, hvordan vi kan hjælpe, hvis krigen bliver en realitet. Sådan siger Andrii Kuzmyn, der er formand for Association af Ukrainere i Danmark, der har 16.000 medlemmer.

Både han og hans højgravide ukrainske hustru har forældre og øvrig familie i det vestlige Ukraine. Og hverken de eller deres familier aner lige nu, om de er købt eller solgt.

- Ingen ved, om Rusland bluffer, eller om de pludselig angriber. Det er et stort pres, som vi har levet under i flere måneder nu, siger han.

Andrii Kuzmyn har gennem hele forløbet været aktiv for at informere om situationen i Ukraine og at etablere hjælp til sit hjemland. Privatfoto

Har prøvet det før

Situationen minder på mange måder om tidligere års konflikter, og så sent som i maj 2020 truede Rusland med en invasion.

I 2014 udbrød en egentlig krig i Ukraine, da prorussiske tropper overtog Krimlhalvøen med magt.

- Vi har før været i denne situation, så ukrainerne kender det og ved, hvordan de skal forholde sig. Vores familier prøver ikke at bekymre sig for meget, siger den 39-årige Andrii Kuzmyn. Han kom til Danmark i år 2005 for at læse økonomi på universitetet og vendte efter få år i Ukraine tilbage til Danmark i 2010, da han fik et job her.

Bliv klogere på konflikten mellem Rusland og Ukraine.

Tilbyder hjælp

Association af Ukrainere i Danmark har spurgt medlemmerne, om de vil hjælpe deres hjemland, hvis krigen bryder ud. Langt størstedelen tilbyder enten praktisk eller økonomisk hjælp, hvis det værste skulle ske.

Foreningen har desuden for kort tid siden sendt et brev til statsministeren, hvori de lister fire ønsker om hjælp fra den danske stat. Her nævnes blandt andet ønsket om hurtig optagelse i Nato og EU og alvorlige sanktioner mod Rusland, hvis de optrapper truslerne yderligere.

- Vi er meget taknemmelige for Danmarks støtte i denne situation, siger Andrii Kuzmyn.

Associationen af Ukrainere i Danmark og Det Udentigspolitiske Selskab afholder i dag en onlinekonference, hvor situationen i Ukraine forklares og debatteres. Det er gratis at deltage.