Ukrainer på flugt: - Hvad skal jeg gøre?

Oleksandr er netop flygtet fra Kiev sammen med sin familie, men ukraineren står i et kæmpe dilemma. Han ønsker at blive i landet og kæmpe for friheden, men hans datter græder, når hun hører lyden af missilerne

Ukraine har indført nødretstilstand, der er luftalarmer i hovedstaden, Kiev, og tusindvis af indbyggere har pakket kufferten og er rejst væk.

Situationen er kaotisk. Russerne sender missiler mod den ukrainske hovedstad, og derfor er præsident Volodymyr Zelenskij klar i mælet - ukrainerne opfordres kraftigt til at holde sig inden døre.

Oleksandr Andriichuk er en af de mange hovedstadsborgere, der har forladt Kiev og nu søger lykken et helt andet sted.

Efter russiske missilangreb natten til fredag i den ukrainske hovedstad prøver Oleksandr Andriichuk, konen Kateryna og deres femårige datter, Daria, at forlade landet.

- Jeg har det forfærdeligt. Min kone og datter er bange, for vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, fortæller Oleksandr Andriichuk over telefonen til Ekstra Bladet, mens de nu har kursen mod grænsen til Ungarn.

- Vi kunne ikke komme til Polen, for det ukrainske militær stoppede mig. Nu prøver vi at krydse grænsen til Ungarn, men det bliver svært, siger han.

Oleksandr Andriichuk og hans lille familie har nu kurs mod grænsen til Ungarn. Privatfoto

Militær sætter kæp i hjulet

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, har opfordret alle civile borgere til at tilslutte sig forsvarsstyrken, hvis der skulle udbryde krig mod russerne. Derfor er ukrainsk militær til stede nær grænserne til nabolandene, så unge og friske mænd ikke får lov til at forlade landet.

- Militæret står cirka 12 kilometer væk fra grænserne, og hvis de ser en mand i bilen, så bliver man stoppet. Det skete for os ved den polske grænse, fortæller Oleksandr Andriichuk.

- Men hvorfor forlade Ukraine? Hvorfor bliver du ikke og kæmper for dit fædreland?

- Jeg står i et kæmpe dilemma. På den ene side vil jeg gerne blive og kæmpe for friheden. Men min datter græder, når hun hører lyden fra missilerne.

Rusland har angrebet i Ukraine. Billedet er fra Kiev, hvor russiske missiler ramte en bygning. Foto: Umit Bektas/Ritzau Scanpix

En trofast medarbejder i Danmark

I øjeblikket befinder Oleksandr Andriichuk sig i Ukraine, men han arbejder rent faktisk i Danmark.

Ukraineren har siden 2015 arbejdet hos konservatorfirmaet Trophy Art, der ligger i Vejen i Sydjylland. Arbejdsgangen foregår således, at Oleksandr Andriichuk er i Danmark tre-fire uger ad gangen, og så rejser han hjem til sin familie i Ukraine.

Men meget tyder på, at Oleksandr Andriichuk ikke kommer tilbage foreløbigt, hvilket er et stort tab for ejer og grundlægger af Trophy Art, Jacob Strunge.

- Oleksandr er en trofast medarbejder, og jeg er selvfølgelig meget bekymret for ham og hans familie, fortæller Jacob Strunge til Ekstra Bladet.

- Jeg er i løbende kontakt med Oleksandr, og jeg har tilbudt ham at komme over ved siden af mig og bo, afslutter han.

