Ukrainere flytter tilbage til fronten: - Håber vi overlever

I flere landsbyer nær frontlinjen, som tidligere var under russisk kontrol, er beboere allerede ved at komme tilbage efter at have været på flugt

(EKSTRA BLADET I UKRAINE): De ukrainske styrker har over de sidste uger været i stand til at generobre flere landsbyer i Sydukraine, og nu vælger nogle at flytte hjem. Det sker på trods af, at frontlinjen i landsbyer såsom Krasnivka og Pryhir'ya nær storbyen Kryvyi Rih kun er 15 kilometer væk.

- Der er ikke noget bedre end at være hjemme. Det er her, at jeg føler mig nyttig, så det er her, at jeg gerne vil tilbage til. Vi besluttede os for at tage tilbage med det samme, at det var muligt, siger 60-årige Juri til Ekstra Bladet.

Han er sammen med sin søn i gang med at skifte bremser på familiens blå Lada.

60-årige Juris søn er i gang med at fikse familiens Lada. Foto: Stefan Weichert

- Hvis russerne kommer igen, så tager vi bare væk igen, siger Juri fra byen

Det var tid til at så

Længere nede af vejen i landsbyen Svobodne, som symbolsk nok betyder ‘frihed’, er 36-årige Svetlana også flyttet hjem med sine to små børn til familiens bondehus.

Her er de selvforsynende med alting.

Landskabet bærer præg af krig. Foto: Stefan Weichert

- Det er vel bare lidt ligesom Anden Verdenskrig. Vi er bare nødt til at håbe på, at vi overlever. Det er lidt ude af mine hænder. Det er bedre at dø end at flygte mere, siger hun.

- Mit håb er bare, at krigen vil slutte. Jeg ved ikke, om det er muligt. Jeg ved ikke, om vi kan tilgive Rusland for det her, men vi er nødt til at få fred, siger Svetlana.