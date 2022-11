Ukrainere hejser flag over alt i vigtig by

Ukrainske styrker har generobret flere end 40 distrikter omkring byen Kherson.

Det siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, torsdag aften.

Generobringen finder sted, mens Rusland er ved at trække sine soldater ud af Kherson, der ligger i det sydlige Ukraine.

- I dag har vi gode nyheder fra syd.

- Antallet af ukrainske flag, der er blevet hejst på deres retmæssige plads som en del af den igangværende forsvarsoperation, tæller allerede flere dusin, siger Zelenskyj i sin daglige videoopdatering ifølge nyhedsbureauet dpa.

I samme ombæring advarer han om, at russiske styrker har efterladt 'tusindvis af ueksploderede bomber og ammunition'.

Zelenskyj vurderer, at omkring 170.000 kvadratkilometer af Ukraine er dækket af miner. Til sammenligning har Danmark et samlet areal på godt 43.000 kvadratkilometer.

Arealmæssigt er Ukraine et kæmpe land med et samlet areal på cirka 600.000 kvadratkilometer.

I et interview med nyhedsbureauet Reuters tidligere torsdag fortalte Ukraines forsvarsminister, Oleksii Reznikov, at han vurderer, at russerne stadig har omkring 40.000 soldater i Kherson-regionen.

Ministeren mener, at det vil tage Rusland mindst en uge at trække sine soldater ud af området.

Onsdag beordrede den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, de russiske styrker ud af området ved Dnipro-flodens vestbred ved Kherson.

Ifølge den russiske general Sergej Surovikin er det ikke længere muligt at forsyne de russiske styrker i Kherson. Samtidig vil en retræte styrke de russiske styrkers forsvar andre steder i Ukraine.

Det er en af de mest betydelige tilbagetrækninger hidtil på den russiske side.

Kherson blev allerede indtaget af russerne 2. marts - kort tid efter at Rusland havde invaderet Ukraine 24. februar.