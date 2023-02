Ukrainere i byen: Fuck dig selv, Putin!

På årsdagen for Ruslands invasion festede en gruppe unge i Kiev for at vise, at Rusland ikke skal bestemme

Bassen sender rystelser gennem dansegulvet, og røgmaskinen får rummet til at blive tåget. Aftenens DJ dirigerer slagets gang, mens en gruppe unge danser aftenen væk i den ukrainske hovedstad Kiev på årsdagen for den russiske invasion.

De nægter at være bange og blive hjemme, fordi der er krig. En ung mand råber 'fuck Putin,' hvorefter han svinger kroppen til det accelererende beat.

- Han (Vladimir Putin, red) er ikke et menneske. Han er en del af djævlen, tilføjer 20-årige Jura Shtyk, der afbrydes af en veninde, som siger, at festen er en 'fuck-finger' til Ruslands præsident.

- Rusland har allerede tabt. Ukraine har allerede vundet, siger veninden, den 20-årige Anastasia.

Før i tiden var der store fester hver uge på baren Khvylʹovyy. I dag er det i et anden størrelsesforhold. Foto: Stefan Weichert

Annonce:

Ekstra Bladet er taget til baren Khvylʹovyy, der i dagens anledning er lavet om til et diskotek. Deltagerne betaler adgang i døren, som arrangørerne bruger til at købe droner til hæren. Det er en del af en indsamling, som skal rejse 250.000 kroner til formålet.

- Vi vil vinde, fordi vi ikke har noget valg. Hvis vi taber, så er der ikke noget Ukraine tilbage, siger en anden på dansegulvet og tilføjer, at krigen er hård for alle, men at sejren vil komme.

For et år siden sagde det bang

Det er et år siden, at de russiske soldater krydsede grænsen til Ukraine. Siden er tusindvis og atter tusindvis af civile og soldater døde i krigen. En krig, der har sendt det europæiske kontinent ind i en krise, og som har sendt rystelser gennem verden.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har tidligere advaret om risikoen for en atomkrig.

- Vi har ikke stået over for udsigten til sådan et ragnarok siden Kennedy og den cubanske missilkrise, sagde den amerikanske præsident tilbage i oktober, ifølge mediet AP.

Annonce:

Kiev, der afveg et russisk forsøg på at indtage byen sidste år, har været omgærdet af nervøsitet i løbet af årsdagen. Der har været gisninger blandt lokale, der frygtede, at Vladimir Putin ville benytte dagen til at sende en storm af missiler mod byen.

Det skete ikke, og de hyppige sirener har heller ikke hylet over byen i løbet af dagen. For de unge på dansegulvet er festen en mulighed til at vise omverdenen, at Kiev stadig lever.

Synger med på sangene

En lokal musiker indtager scenen og sender den ene nationalistiske sang efter den anden ud mod de begejstrede deltagere. De synger med på sangene, der hylder de ukrainske styrker og hæren, der kæmper ude i de kolde skyttegrave langs fronten.

Sangeren siger imellem et af numrene, at han hellere vil undvære mad end at leve under russisk herredømme. Han sender tanker til hæren, og det møder begejstring.

I den mere rolige del af baren var der mulighed for at snakke sammen. Den ligger i kælderen, som også fungerer som beskyttelsesrum, hvis det er nødvendigt. Foto: Stefan Weichert

23-årige Gleb Fishchenko er en af arrangørerne. Han fortæller Ekstra Bladet, at det er mere vigtigt end nogensinde, at Ukraine står sammen og støtter op om hæren.

Annonce:

- Vi skal vinde i år, fordi hvis vi ikke gør det, så begynder det at gøre rigtig ondt på os, siger Gleb Fishchenko, der henviser til, at den ukrainske økonomi er i sænk.

Der er også så mange døde, forklarer han. Så det kan ikke vare ved for evigt.

- Vi skal vinde i år. Vi skal stoppe Rusland, fordi der dør så mange mennesker. Vi har brug for al den hjælp, som vi kan få fra Vesten, siger han og tilføjer, at han drømmer om F16-fly.

- Vi kan ikke give op. Vi vil blive ved med at kæmpe, indtil vi kan danse på Putin's grav. Vi er her i aften for at vise at på trods af truslen for russiske missiler, så gemmer vi os ikke.

siger, at det er lykkes at samle næsten 250.000 kroner ind, som blandt andet bliver brugt på droner til militæret. Foto: Stefan Weichert

Troen på sejren er stor

Baren Khvylʹovyy ligger i Podil-bydelen i Kiev, der er kendt som hippie-kvarteret. Det er hjem for nogle af de mest farverige personer i hovedstaden og har en række kendte barer. Klistermærker med forskellige slogans er overalt på døren ind til Khvylʹovyy. En på midten af døren minder folk om, at det er vigtigt at tage problemerne i udstrakt hånd.

Annonce:

En gruppe unge trækker ned i en anden og mere stille del af baren, væk fra musikken, som igen er skiftet karakter og har sendt dansegulvet ud i ekstase. 23-årige Vladyslav Tereshchuk, der til dagligt arbejder med filmproduktion, sidder med sine venner.

Han mener også, at det er vigtigt at komme ud på årsdagen, selv om der intet positivt er at sige om den. For et år siden kollapsede hans verden, da russerne kom væltende.

- Den dag vågnede jeg bare op, og alt var anderledes, siger Vladyslav Tereshchuk.

23-årige Vladyslav Tereshchuk tror på, at sejren snart bliver Ukraines. Foto: Stefan Weichert

- Det var så uventet. Det var skræmmende. Det var chokerende. Virkelig chokerende. Jeg kunne ikke forestille mig det. Jeg nød mit liv før, og så brød helvede løs. Så fandt jeg ud af, at jeg aldrig kan være sikker, at jeg skulle tage vare på mig selv, siger han.

Vladyslav Tereshchuk er også sikker på, at sejren kommer.

- Det handler ikke om vrede. Det handler om, at vi skal have retfærdighed. Blot retfærdighed.