Ukrainere og russere kæmper mand mod mand i udkanten af Kyiv

Ukrainere og russere kæmper mand mod mand i gaderne i udkanten af den nordvestlige del af Kyiv.

Det beskriver ukrainske soldater og flygtende borgere til nyhedsbureauet AFP mandag.

- Der er rigtige gadekampe nu, siger en faldskærmsløjtnant, som udtaler sig under navnet Stas.

Stas befinder sig i brændpunktet Irpin lidt over en halv times kørsel fra det centrale Kyiv.

Det er dag 12 af den russiske invasion af Ukraine.

Mens Stas taler, kan lyden af automatvåben og eksplosioner høres.

- Nogle steder kæmpes der mand mod mand, siger han.

- Der er en kæmpe kolonne: 200 mand, 50 lette kampkøretøjer, fortæller Stas om den russiske trussel mod byen.

- Vi forsøger at presse dem ud, men jeg ved ikke, om vi er i stand til at gøre det. Situationen er meget ustabil, fortsætter han.

Irpin er en industriby i udkanten af Kyiv og spiller en vigtig rolle i den ukrainske modstand mod det russiske angreb på hovedstaden.

Den russiske offensiv begyndte med missilangreb og faldskærmstropper i den mere fjerntliggende forstad Hostomel 24. februar.

Ukrainske soldater lykkedes indledningsvis med at slå russerne tilbage. Men der blev sendt forstærkninger ind fra Hviderusland i begyndelsen af sidste uge, og siden har den russiske offensiv taget fart.

Russiske styrker har nu indtaget en række bebyggelser omkring Hostomel. Vedholdende bombardementer har betydet, at russiske styrker også er nået længere sydpå i Irpins søsterby Bucha.

- Fredag morgen var der et ukrainsk flag over Bucha, og så begyndte de russiske grupper at komme, siger Vitalij Sjitjko, en lokal borger.

Han er 47 år og har forbinding over to skudsår ved sit venstre håndled. Også over blå mærker på venstre side af sit ansigt har Vitalij Sjitjko forbinding.

- Først lod det til, at de sendte folk ind, som de ikke var bange for at miste, siger Sjitjko.

- Men jeg gemte mig i kælderen, og de russere, der fandt os, var mere seriøse og veludstyrede. De havde lommelygter og masser af kommunikationsudstyr. Specialstyrker i bund og grund.

Flere vidner fortæller i øvrigt, at russerne har skarpskytter placeret i høje lejlighedsbygninger, hvor man kan se over forladte gader og mudrede marker.

Der er få uafhængige meldinger fra kampene. Det er ikke lykkedes nyhedsbureauet AFP at få udtalelser fra russiske soldater på grund af situationen ved frontlinjen.