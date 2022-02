Ukraines forsvarsminister ser stabil sikkerhedssituation

Ukraines forsvarsminister, Oleksii Reznikov, siger onsdag morgen, at de seneste vurderinger af faren for en russisk invasion ikke indeholder noget uventet. Han betegner sikkerhedssituationen som stabil.

Samtidig meddeler det russiske forsvarsministerium, at en militær øvelse på Krim er afsluttet. De russiske soldater skal nu være på vej væk fra halvøen.

I London siger den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, at 'vi har ikke set nogen beviser på en russisk tilbagetrækning'.

Wallace tilføjer, at det ikke er nogen nytte til at spekulere i tidspunkter for en mulig russisk invasion af Ukraine.

Reznikov siger i en tv-transmitteret erklæring, at Ukraines væbnede styrker fortsætter en landsomfattende militærøvelse, som overværes af den militære attaché fra Hviderusland.

Reznikov oplyser også, at han deltager i et virtuelt møde torsdag med alle Nato-landenes forsvarsministre.