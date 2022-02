Ukraines hær: Vi kæmper uden for Kiev

Den ukrainske hær meddeler fredag morgen, at de kæmper mod russiske styrker uden for den ukrainske hovedstad, Kiev

Fredag morgen er den ukrainske hær i kamp mod russiske styrker i den ukrainske hovedstad, Kiev.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge Reuters har den britiske forsvarsminister Ben Wallace fredag udtalt, at de mener, at Rusland har intentioner om at invadere hele Ukraine.

- Det er klar vores opfattelse, at russerne har intentioner om at invadere hele Ukraine, udtalte Ben Wallace til mediet Sky News.

Han sagde også, at den russiske hær har mødt hård modstand og ikke har opnået deres vigtigste mål på førstedagen.

- Den russiske hær har ikke levet op til forventningerne og til hærens vigtigste mål på dag et, sagde han. Dette afviser Rusland ifølge Reuters.

Natten til fredag lød der eksplosioner i hovedstaden.

Ruslands invasion af Ukraine begyndte torsdag. I løbet af natten har der været missilangreb i Kiev, og der har været meldinger om utallige eksplosioner.

