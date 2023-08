Ukraines nye supervåben: 'Svært at beskytte sig imod'

Mens danske F-16-fly skal hjælpe ukrainerne i luften, ser det anderledes ud under vandet.

Her viser flere opslag på de sociale medier nemlig, at Ukraine netop har skabt et helt nyt ubemandet våben, der går under navnet ’Marichka’.

Det skriver Navalnews, der har specialiseret sig i at lave nyheder om søforsvar.

Marichka, som er en seks meter lang, sort undervandsdrone, kan både angribe, transportere materiale og klare rekognosceringsopgaver – og har samtidig en rækkevidde på omkring 1000 kilometer.

Her kan du se, hvordan dronen ifølge ukrainske medier ser ud.

En sværm af droner

Navalnews skriver, at Marichka er skabt af frivillige ingeniører fra gruppen Ammo Ukraine og med hjælp fra donationer.

En drone skulle koste i omegnen af tre millioner danske kroner at udvikle.

Marichka skal blandt andet bruges til engangs-missioner mod den russiske sortehavsflåde (BSF) og mod kritisk russisk infastruktur, skriver Navalnews.

Det vides ikke, hvor meget sprængstof dronen kan bære, men størrelsen på Marichka indikerer det, ifølge søforsvarsmediet, at det kan medbringe en 'betydelig mængde.'

Samtidig er det langt mere destruktivt mod krigsskibe, da dronen rammer under vandoverfladen.

'En sværm af disse ubemandede droner er svært at beskytte sig imod. Det er forventet, at effektiviteten af Marichka vil blive testet i den nærmeste fremtid,' skriver Navalnews.

