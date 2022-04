Ukraines parlament stempler Ruslands krig som folkedrab

Et flertal i Ukraines parlament har torsdag stemt for en resolution, der betegner Ruslands militære fremfærd i landet som 'folkedrab'.

Rusland 'forfølger et mål om systematisk og konsekvent ødelæggelse af ukrainerne og deres identitet samt fratagelse af deres ret til selvbestemmelse og uafhængig udvikling', lyder det i teksten.

Samlet set udgør 'Ruslands væbnede aggression mod Ukraine', som blev indledt 24. februar, et 'folkedrab mod det ukrainske folk'.

Et stort flertal i parlamentet stemte ligeledes for at definere Rusland som en 'terrorstat'.

I resolutionen står der videre, at FN og udenlandske regeringer opfordres til ligeledes at anerkende begivenhederne i Ukraine som folkedrab.

Internationalt er der ikke enighed om, hvordan Ruslands militære fremfærd i Ukraine skal betegnes.

USA's præsident, Joe Biden, sagde tidligere på ugen, at han betragter Ruslands handlinger i Ukraine som folkedrab. Han får opbakning fra Canadas premierminister, Justin Trudeau, og den britiske premierminister, Boris Johnson.

Men Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, afviser at bruge ordet 'folkedrab'.

Folkedrab er af FN defineret som handlinger - eksempelvis drab eller at påføre legemlig eller åndelig skade - der begås i den hensigt helt eller delvist at ødelægge en national, etnisk, racemæssig eller religiøs gruppe.

Der er flere definitioner af folkedrab, men FN's er den juridisk gældende.

Imens er anklagere ved Den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag ved at indsamle beviser for krigsforbrydelser i Ukraine.

Chefanklager Karim Khan var onsdag i byen Butja, hvor lokale myndigheder siger, at over 400 civile blev fundet dræbt.

I en anden by i nærheden, Hostomel, siger den lokale anklager, at 400 indbyggere er savnet.

Khan har betegnet Ukraine som et stort gerningssted for 'forbrydelser, der hører inden for domstolens jurisdiktion'.