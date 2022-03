Ukrainsk ambassadør i voldsom Rockwoll-sviner

Den ukrainske ambassadør i Danmark kritiserer Rockwoll for at være med til at 'finansiere Vladimir Putins krigsmaskine'

Rockwoll og andre danske virksomheder, der fortsætter deres aktiviteter i Rusland, støtter Ruslands krigsmaskine.

Det mener den ukrainske ambassadør i Danmark, Mykhailo Vydoinyk, lyder det i et interview med Finans.

Her påpeger ambassadøren, at de danske virksomheder, som driver forretning i Rusland, bør vælge side i krigen nu og ikke senere. Jo mere en virksomhed betaler i skat i Rusland, des længere tid vil krigen nemlig vare.

Hård kritik af Rockwoll

Især over for Rockwoll, som fremstiller stenuldsisolering og som fortsætter sine forretninger i Rusland, er ambassadøren konkret i sit budskab.

- Hvis I ønsker det, så put et slogan på jeres hylder om, at 'for hvert stykke isolation, du køber, betaler vi 10 cent til den russiske hær, så den kan dræbe ukrainske børn.' Så ville det være retfærdigt, så ville de ikke lyve for deres kunder, siger han og beskylder den danske industrivirksomhed for at 'gemme sig bag ryggen på deres ansatte, hvis mænd måske dræber ukrainske børn.'

Rockwoll har ikke ønsket at kommentere kritikken over for Ekstra Bladet, men industrikoncernen oplyser, at de har forklaret over for ambassadøren, hvad de gør og hvorfor.

Hensyn til de ansatte

Virksomheden sendte i starten af marts en pressemeddelelse ud, hvor de forklarede, hvorfor de bliver i Rusland.

'På trods af krigen mod Ukraine har vi valgt at fortsætte med at arbejde i Rusland. Vi vil fortsat respektere alle gældende sanktioner. Som tidligere meddelt har vi annulleret en investering på 200 millioner euro i fabrikken i Vyborg, Rusland.'

Det drejer sig, ifølge Rockwoll, om hensynet til de ansattes familier, som vil blive straffet, hvis Rockwoll indstillede sine aktiviteter i Rusland.

'Vi forstår, at nogle mennesker er uenige i vores beslutning om at fortsætte driften, og vi anerkender de stærke følelser, den kan skabe. Men vi er overbeviste om, at det er det rigtige at gøre. Der er mange hensyn at tage, fremfor alt i forhold til vores medarbejdere og deres familier. Hvis vi trækker os ud af Rusland, vil det først og fremmest straffe vores ansatte og sætte deres familiers levebrød på spil. Det ønsker vi ikke.'

Rockwoll har 1200 ansatte på fire fabrikker i Rusland.

