Ukrainsk borgmester advarer: Frygter kollaps

- Situationen er kritisk. Vi kæmper for at overleve, siger Kievs borgmester

Missilangreb og frysende vintervejr er en særdeles farlig cocktail.

Ikke desto mindre er det hverdag i Ukraines hovedstad, Kiev, hvor borgmester Vitali Klitschko advarer om, at byens infrastruktur kan kollapse hvert sekund.

- Vi snakker ikke om kollapset, men det kan ske ... når som helst, (fordi, red.) russiske raketter kan ødelægge vores kritiske infrastruktur i Kiev, siger borgmesteren til nyhedsbureauet Reuters.

Folk stimlede sammen og søgte dækning i metroen i Kiev, da et massivt missilangreb ramte lørdag. Foto: Viacheslav Ratynskyi/Ritzau Scanpix

Kæmper for at overleve

Kiev har beskyldt Moskva for vilkårligt at angribe civile og vigtig infrastruktur, hvilket truer forsyningen af el, vand og varme.

- Det er ret koldt i Ukraine lige nu, så det er næsten umuligt at leve uden elektricitet og varme. Situationen er kritisk. Vi kæmper for at overleve, siger Klitschko.

Borgmesteren appelerer til, at Ukraines allierede skruer op for tempoet i leveringer af forsvarssystemer, som kan bruges til at skyde russiske missiler ned.

Kievs borgmester, Vitali Klitschko, frygter, hvordan byens borgere skal klare sig i kulden, hvis varmen forsvinder som følge af et eventuelt kollaps. Arkivfoto: Valentyn Ogirenko/Ritzau Scanpix

I weekenden ramte flere voldsomme og blodige angreb Ukraine.

Lørdag sendte Rusland ifølge ukrainske myndigheder en række missilangreb ind over landet. Mange civile blev dræbt, da et missilangreb ramte en boligblok i Dnipro.