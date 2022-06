Ukrainsk borgmester beskyldes for forræderi

Borgmesteren i den ukrainske by Svjatogorsk bliver nu undersøgt for 'at gå over til fjenden' og tilslutte sig de russiske styrker

I det østlige Ukraine bølger kampene frem og tilbage mellem de ukrainske og russiske soldater.

Den ukrainske by Svjatogorsk er for nylig blevet indtaget af de russiske styrker, og tirsdag har de ukrainske myndigheder annonceret, at de efterforsker byens borgmester Volodymyr Bandura for landsforræderi.

De beskylder ham for, at være 'gået over til fjenden', og for at 'promovere idéen om en russisk verden'.

Det skriver CNN.

Lederen af de pro-russiske borgere i regionen fortæller ifølge mediet, at Rusland har været i kontakt med Bandura i længere tid.

- Vi har været i kontakt med ham i lang tid. Han ventede på befrielsen ligesom mange andre borgere i Svjatogorsk, og han støtter den særlige militæroperation, siger Denis Pushilin.

Rusland omtaler invasionen af Ukraine som 'den særlige militære operation'.

Svjatogorsk har skiftet hænder adskillige gange under den nu fire måneder lange invasion af Ukraine.

Byen ligger nordvest for byerne Lugansk og Donetsk, og udgør et af de områder, hvor Rusland nu har koncentreret deres styrker, efter den totale invasion af Ukraine slog fejl.