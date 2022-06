Ukrainsk borgmester: Kolera er brudt ud i Mariupol

De smitsomme sygdomme kolera og dysenteri er brudt ud i den ukrainske by Mariupol, der siden maj har været under russisk kontrol.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som citerer den ukrainske borgmester for byen, Vadym Bojtjenko.

- Der er udbrud af dysenteri og kolera. Det er desværre vurderingen fra vores læger, siger Vadym Bojtjenko på ukrainsk tv.

Ifølge borgmesteren skyldes udbruddet blandt andet, at vandforsyninger er blevet inficeret af nedsivning fra lig, der endnu ikke er fjernet fra byen.

Med sommerens komme bliver vejret varmere, hvilket forværrer situationen.

Krigen i Ukraine: Dagens overblik

Havnebyen, der ligger i det sydlige Ukraine, har gennem flere måneder været mål for russiske angreb.

Før krigen boede der omkring 430.000 mennesker i byen. Ukrainske meldinger siger, at omkring 100.000 blevet tilbage. Resten er flygtet eller døde.

Ifølge borgmesteren er over 20.000 indbyggere fra Mariupol blevet dræbt af russiske angreb. Han frygter nu, at 'tusindvis' flere vil dø af de smitsomme sygdomme, der er brudt ud.

Kolera forekommer i dag oftest i Asien, Afrika og Latinamerika. Infektionen giver alvorlig diarré, som giver risiko for dehydrering og død.

Dysenteri kendes også som shigellainfektion. Symptomerne er mavesmerter og diarré.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) advarede i maj om risikoen for udbrud af smitsomme sygdomme i Mariupol. WHO nævnte blandt andet ødelagte kloaksystemer som noget, der gav anledning til bekymring.

Fredag udsendte det britiske forsvarsministerium en opdatering på situationen i Ukraine. Her lød det, at der var risiko for et omfattende udbrud af kolera i Mariupol.

Forsvarsministeriet mener, at sundhedsvæsnet i byen er tæt på et kollaps. Ministeriet siger også, at Rusland generelt har svært ved at sørge for basale offentlige ydelser i de besatte områder.

Rusland har ikke kommenteret meldingerne fra hverken Vadym Bojtjenko eller det britiske forsvarsministerium.