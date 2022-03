Ukrainsk flygtning: - Når jeg lukker mine øjne, kan jeg høre lyden

Bang! Bang! Bang!

Lyden af russiske eksplosioner kan høres i Kiev. Liudmilla Bobyr skal til at sende sine døtre, treårige Astra og otteårige Rosa Yeksel, i skole.

Men børnene bliver i husly. For russerne er i gang med at bombe den ukrainske hovedstad.

Liudmilla Bobyr har nu taget børnene under armen og forladt det krigsramte fædreland. De russiske bomber og missiler har sat dybe spor hos den ukrainske husmor, der ser tilbage på den traumatiske tid med afmagt og tårer.

Børnefamilien er flygtet til Danmark, og selvom Liudmilla Bobyr nu er i tryggere omgivelser, kører billederne fra krigen i hovedet. Og hun er fortsat bekymret for sin mor og søster, der i øjeblikket er i byen Tjerkasy i Ukraine.

- Jeg har sagt til min søster, at hvis de hører bomber i byen, bliver de nødt til at flygte, fortæller en bekymret Liudmilla Bobyr til Ekstra Bladet.

Liudmilla Bobyr er flygtet fra Ukraine med sin mand og to døtre. Foto: Tariq Mikkel Khan

Lukkede for ørerne

Liudmilla Bobyrs mor og søster besluttede at blive i Ukraine, men Liudmilla valgte at flygte fra landet for sin børns sikkerhed.

Hun var ikke den eneste, der havde gjort sig den tanke. Togstationerne var propfyldte med kvinder og børn, som også ville flygte fra Ukraine.

Og oveni den store menneskestrømning var frygten for russerne, der kunne angribe når som helst.

- Når vi hørte lyden af luftalarmerne på togstation, lagde vi os alle ned og tog os til hovedet. Det var virkelig skræmmende.

- Hver gang, jeg lukker mine øjne, kan jeg høre lyden. Det er som om, at mit bryst begynder at brænde.

Dækkede børnene med tæpper

Liudmilla Bobyr siger, at familien var heldige at komme med toget. For der var flere familier, som havde ventet på tog i over 16 timer stående. Og de kom ikke med.

Da Liudmilla Bobyr og hendes mand endelig sad i toget, fik de besked på at dække børnene med tæpper i frygt for russiske angreb.

Her blev alting for meget for den russiske husmor.

- Jeg mistede kontrollen, og jeg begyndte at blive svimmel. Nogle mennesker gav mig nogle piller, så jeg kunne komme til mig selv igen.

Liudmilla Boby fortæller, at resten af flugten til Danmark var forholdsvis rolig, og hun er glad for, at familien nu er i sikkerhed her i landet.

Familien bor i øjeblikket i Sluseholmen i København sammen med danske Thomas Sandberg Poulsen, der fik familien væk fra det krigsramte land.