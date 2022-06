Ukrainsk hospital: - De skød efter folks fødder

Flere civile siges at være henrettet, og det lokale hospital blev ramt af flere bomber. På et tidspunkt skød en russisk kampvogn direkte ind på fødegangen

(EKSTRA BLADET I UKRAINE) Trostyanets, der før krigen havde omkring 20.000 indbyggere, var centrum for store kampe i marts, da de russiske tropper tog kontrol over byen.

Store dele af byen står i ruiner. Byens centrale plads, der var centrum for flere kampe, ligner mest en pløjemark.

Russerne tog kontrol med byen på krigens første dag og trak sig ud efter cirka en måned. Byens hospital blev ramt af omkring 70 gange under kampene, men lægerne og sygeplejerskerne fortsatte med at arbejde på trods af faren.

- Kampene fortsatte primært i byens centrum i starten, og vi kunne have lov til at få lidt i fred, men det stoppede hurtigt, forklarer 46-årige Ksenia Gritsaenko, der er jordemor på hospitalet.

Krigen har sat sine spor. Foto: Stefan Weichert

Kampvognen skød bare

Ksenia Gritsaenko så en dag så en russisk kampvogn skyde direkte ind på hendes afdeling. En anden dag startede et bombardement af hospitalet, og hun nåede lige præcis at få dirigeret en fødende kvinde ud af fødselsstuen, der kort efter blev ramt og i dag står tilbage ubrugelig. Det var forskellen på liv og død, siger Ksenia Gritsaenko.

- Vi nåede at flygte. Vi tog ned i kælderen. Hun fødte senere en søn. Det var så frygteligt i disse dage. Det er meget svært at beskrive, forklarer Ksenia Gritsaenko.

Der er store skader på hospitalet. Foto: Stefan Weichert

Hospitalet ligger i udkanten af Trostyanets, hvor byens borgmester, Juri Bova, tidligere har udtalt til The Guardian, at et sted mellem 50 til 100 civile døde i byen. Et par dage efter, at den russiske kampvogn havde beskudt hospitalet, ankom de russiske soldater.

- Der kom en soldat. Han smed sine ting inde i lobbyen og sagde, at nu var han i kontrol, fortæller Ksenia Gritsaenko.

Hospital i Okhtyrka kæmpede for at redde soldater.

Hospitalet fungerer stadig

I marts tog kampene til omkring hospitalet, og personalet har talt over 70 angreb. Det er derfor også kun de tre nederste etager, der kan bruges i dag. Resten i det seks etager høje hospital står øde hen. I starten af invasionen var det muligt for personalet at tage hjem, men det blev hurtigt for farligt, og de flyttede i stedet ned i kælderen med patienterne.

- Russerne var utilregnelige. De skød efter folks fødder. Det var for farligt, siger Ksenia Gritsaenko, der var bange for at gå udenfor.

Der er skader på flere bygninger i Trostyanets. Foto: Stefan Weichert

I dag frygter hun, at russerne vil komme tilbage. Der er stadig russiske troppebevægelser nær grænsen til Sumy-regionen og Trostyanets, der kun er 30 kilometer fra Rusland.

- Jeg vil bare have fred. Jeg kan slet ikke begribe, at Rusland har gjort det her, siger hun.