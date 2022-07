Ukrainsk milliardær og hustru dræbt i angreb

Stifter og ejer af en af Ukraines største landbrugsvirksomheder, Oleksiyj Vadaturskyj, er sammen med sin hustru blevet dræbt.

Det skriver virksomheden Nibulon søndag på sin hjemmeside.

'Som det sømmer sig for en ægte helt og patriot i Ukraine, blev Oleksiy Vadaturskyj i sin hjemby Mykolajiv og hjalp byen under krigen. Han troede altid på Ukraine og rettede sin egen indsats mod dets udvikling og velstand,' skriver Nibulon i en presseeddelelse.

Parret, Oleksiy Vadaturskyj og hustruen Raisa Mykhailivna, blev ifølge en lokal guvernør dræbt natten til lørdag i deres hjem i byen Mykolajiv, der har været under heftig russisk beskydning.

Oleksiy Vadaturskyj har stiftet virksomheden Nibulon, der er specialiseret inden for produktion og eksport af majs, hvede og byg.

'Hele det 7.000 mand store Nibulon-team og hele Ukraine har lidt et uopretteligt tab. På denne sørgelige dag er en betydelig del af os alle forsvundet,' skriver Nibulon.

Oleksiy Vadaturskyj og hustruen Raisa Mykhailivna. Foto: Nibulon

Vi har mistet en helt

Den lokale guvernør Vitaliy Kim, siger til det ukrainske medie Ukrainska Pravda, at parret blev dræbt under det massive angreb mod byen.

- Det er sandt. Deres hus blev ramt. Hustruens lig er allerede blevet hentet ud, siger Vitaliy Kim.

- I dag har vores by mistet en helt, siger han.

Ifølge erhvervsmediet Forbes var Oleksiy Vadaturskyj en af Ukraines rigeste. Hans formue svarede i danske kroner til mere end tre milliarder.

Nibulon oplyser i pressemeddelelsen, at virksomheden økonomiske aktivitet fortsætter.

Strategisk vigtig by

Ifølge det britiske medie BBC skriver den lokale borgmester på det sociale medie Telegram, at der har været flere angreb på byen Mykolajiv hen over weekenden. I nat mellem klokken et og fem var der massiv beskydning.

- En række infrastrukturanlæg blev skadet. Blandt andet et hotel, et sportscenter, to skoler og en benzinstation. Beboelsesbygninger blev også skader. Der udbrød flere brander, skriver han ifølge mediet.

Han kalder nattens angreb et af de største nogensinde ifølge BBC.

BBC skriver ligeledes, at byen er strategisk vigtig for Rusland, fordi den ligger på ruten mod havnebyen Odesa, der har Ukraines største havn.