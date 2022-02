Ukrainsk soldat: Vi vil vinde over Rusland i en ny krig

Soldaten Anton vil ikke spekulere for meget over, om Rusland igen vil invadere. Han indrømmer, at han er bange. Men hvis Rusland invaderer, så vil han stå i frontlinjen

Den 33-årige junior sergent Anton er en af de mange ukrainske soldater, der lige nu står langs den ukrainske grænse i mudrede skyttegrave i Østukraine og holder øje med de russisk-støttede separatister.

Han har set nyhederne om, at omkring 150.000 russiske soldater lige nu står ved grænsen, og at USA har advaret om, at en russisk invasion af Ukraine, hans hjemland, kan være nært forestående og koste tusindvis livet.

- Vi hører en masse ting, men vi går ikke i panik. Det er der ingen grund til at gøre lige nu, men selvfølgelig er jeg nervøs eller måske endda bange, siger Anton til Ekstra Bladet.

- Men endnu er alting stille herude for det meste, men hvad der vil ske om lidt, det kan vi ikke vide. Rusland, der er den aggressive part, kan gøre noget når som helst, og det vil så være min opgave at forsvare, og det vil jeg gøre, siger han.

Den 33-årige junior sergent Anton mener, at en russisk invasion er mulig. Foto: Emil Filtenborg

Anton står i sin ukrainske uniform med landets blå og gule flag på skulderen. Han har været i hæren længe og har allerede set meget. Det kan godt være, at han er bange, men han vil ikke lade sig afskrække og slår fast, at han har et ansvar over for sit land og sin familie.

Vi kan ikke give op

Hvis Ukraine bare giver op, så vil Rusland overtage landet, forklarer han. Dermed vil landets frihed, som Ukraine har kæmpet for siden Maidan-revolutionen i 2014, forsvinde.

- Jeg tror helt sikkert, at det er muligt, at Rusland angriber os. Det er faktisk ikke blot kun muligt, jeg tror, at det kan ske, men jeg tror, at vi vil være i stand til at forsvare os, siger han.

- Krigen har varet otte år, og alle, der virkelig er en ægte ukrainer, vil tage våben i hænderne og forsøge at forsvare vores land og vores integritet. Der er så mange civile her, som vil gøre alt for Ukraine, og det, tror jeg, vil være nok til at stoppe Rusland, uddyber han.

Der er lange skyttegrave hele vejen langs den ukrainske grænse til de russisk-støttede separatister. Lige nu er der rygter om, at der bliver gravet flere. Foto: Emil Filtenborg

Anton, som ikke vil give sit efternavn, mener ikke, at det er et stort problem, at Rusland har flere soldater, mere matriel og bedre våben end ukrainerne. Det er den ukrainske villighed til at kæmpe til sidste mand endda efter et potentielt militært nederlag, der vil gøre forskellen.

- Hvad der kommer til at ske, kommer til at ske. Men vi vil forsvare vores land, hvis det kommer dertil, men jeg håber, at der vil komme en diplomatisk løsning, siger han.

Den sidste by før frontlinjen hedder New York. Den skiftede sidste år navn fra Novgorodske. Oprindeligt hed byen, der er stiftet af tyskere, New York, men under den sovjetiske leder Josef Stalin blev den omdøbt til Novgorodske. Det blev gjort om sidste år. Foto: Emil Filtenborg