Ukrainsk udenrigsminister efter Kherson-succes: Krigen fortsætter

Selv om ukrainske styrker har genindtaget byen Kherson efter det russiske militærs tilbagetrækning, 'fortsætter krigen'.

Det siger den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, lørdag ved et topmøde i Cambodja.

- Vi vinder kampe på jorden. Men krigen fortsætter.

- Jeg forstår, at alle ønsker, at denne krig slutter så hurtigt som muligt. Vi ønsker det naturligvis mere end nogen andre, siger han efter et møde med Australiens premierminister, Anthony Albanese.

Takkede for støtte

Kuleba takkede Australien for hjælp i form af militær støtte for omkring 440 millioner dollar.

- Så længe krigen fortsætter, og Rusland mobiliserer flere værnepligtige og bringer flere våben til Ukraine, så vil vi naturligvis fortsat regne med jeres støtte, lyder det.

Det var fredag, at ukrainske styrker generobrede Kherson i det sydlige Ukraine. Kherson har været besat af Rusland siden marts.

I centrum af byen blev de ukrainske soldater mødt af jublende indbyggere. Det viser videoer, der er blevet delt på sociale medier.

Samtidig lød den ukrainske nationalsang i gaderne.

Stort nederlag for Putin

Tabet af Kherson ses som et stort nederlag for Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Det er den eneste provinshovedstad, som russiske styrker havde formået at indtage siden invasionen 24. februar.

Det er kun lidt over en måned siden, at Putin erklærede Kherson-provinsen som en del af Rusland.

Fredag fastholdt regeringen i Moskva, at Kherson er en del af Rusland.

'Ekstraordinær sejr'

USA kalder Ukraines sejr i Kherson 'ekstraordinær'.

På det samme topmøde i Cambodja, som den ukrainske udenrigsminister er til, deltager også den amerikanske præsident, Joe Biden.

- Det er et stort øjeblik.

- Det skyldes ukrainernes utrolige vedholdenhed og dygtighed, støttet af den utrættelige og forenede støtte fra USA og vores allierede, siger USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, på vej til Cambodja sammen med Biden.