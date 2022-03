Ukrainsk vicepremierminister afviser at overgive Mariupol

Det er ikke på tale at overgive Mariupol til russerne.

Det siger Ukraines vicepremierminister Iryna Veresjtsjuk til den ukrainske avis Ukrainska Pravda ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Rusland krævede søndag, at ukrainske styrker i den sydukrainske havneby skulle lægge våbnene fra sig senest klokken 04.00 lokal tid.

- Der kan ikke været noget spørgsmål om overgivelse, siger Iryna Veresjtsjuk og tilføjer, at 'det har vi også allerede informeret den russiske side om'.

Russerne havde krævet at få et skriftligt svar, hvor Ukraine bekræfter, at det overgiver Mariupol.

- I stedet for at spilde tid på et otte sider langt brev, åbn i stedet en humanitær korridor, siger Iryna Veresjtsjuk.

Mariupol er kommet under russisk belejring og har især i løbet af de seneste dage været under tung beskydning fra russiske styrker.

Ifølge det lokale byråd er en kunstskole, hvor 400 personer havde søgt tilflugt lørdag, blevet bombet. Det er dog ikke uafhængigt bekræftet.

Tidligere på ugen blev et teater, hvor hundredvis af civile havde søgt tilflugt, ramt af et angreb.

Desuden var der natten til lørdag meldinger om, at russiske styrker havde stoppet en konvoj af busser, som var i færd med at evakuere flygtninge fra byen.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, mener, at belejringen vil 'gå over i historien' som en krigsforbrydelse.

- At gøre dette mod en fredelig by er en rædsel, som vil husket i århundreder, sagde Zelenskyj sent lørdag i sin tale til nationen.

Mariupol er en havneby, der ligger i Donetsk-regionen i det sydøstlige Ukraine. Det er en strategisk vigtig by i kampen om Ukraine, da den ligger ud til Det Azovske Hav mellem mere østlige dele af Ukraine og Krim-halvøen.

Der bor under normale omstændigheder over 400.000 personer i byen.

Rusland har gentagne gange afvist, at civile er mål for angreb.