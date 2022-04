Ukrainsk zoo tvinges ud i hjerteskærende beslutning

En zoologisk have i Ukraine har længe været under voldsomme bombeangreb fra russiske styrker. Farlige dyr som tigre og løver risikerer at undslippe zoo'en og indtage byens gader

Siden Rusland invaderede Ukraine, har landets næststørste by, Kharkiv, været under angreb.

Langt de fleste civile er flygtet derfra, men der er fortsat få indbyggere samt soldater tilbage.

Derudover er der stadig en række dyr i byen.

Dyrene har både før og under krigen holdt til i den zoologiske have Feldman Ecopark, hvor de på mirakuløs vis har overlevet en række bombeangreb indtil nu.

Men det handler måske mere om held end forstand, og derfor er flere af havens dyr - herunder kænguruer og tapirer - blevet evakueret fra Feldman Ecopark.

Problemet er imidlertid, at det ikke er alle dyr, der er lige lette at transportere ud af landet.

Farlige dyr på gaden

Det er et endnu større problem, fordi mure og bure i den zoologiske have er stærkt medtaget af de mange bombeangreb, sådan at flere af dyrene kan undslippe indhegningen i Feldman Ecopark og vandre frit i Kharkivs gader.

Den risiko ønsker man ikke at løbe i Feldman Ecopark - især fordi flere at dyrene er rovdyr som tigre, løver og bjørne, der kan være til stor fare for andre, hvis de slipper ud. Desuden er dyrene endnu mere udsatte for krigens ødelæggelser, hvis først de kommer ud på gaderne.

Derfor har Feldman Ecopark set sig nødsaget til at træffe en hjerteskærende beslutning.

- På grund af bombningen fra de russiske styrker er parken blevet ødelagt. Vi afliver alle voksne dyr, fordi det hverken er muligt at evakuere eller transportere dem.

Sådan fortæller Oleksandr Feldman, grundlægger af ​​Feldman Ecopark, til det ukrainske medie Pravda.

Skal træffe beslutning

Det er endnu ikke endegyldigt besluttet, om alle dyrene skal aflives, uddyber Oleksandr Feldman.

Han tror dog, at det med al sandsynlighed er det, der kommer til at ske.

- Vi skal tage en beslutning i dag (torsdag, red.). Ved mørkets frembrud må vi beslutte, om vi skal dræbe dem, lægge dem i bedøvelse eller flytte dem, siger Oleksandr Feldman, som tvivler på, at dyrene overlever, uanset hvad de stiller op.

- Hvis vi kommer på en idé, kan vi måske redde nogle af dem - måske de unge jaguarer eller pantere - men alle voksne dyr bliver formentlig aflivet.