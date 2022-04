Ukrainske børn kan få langvarige mén på grund af krigen

Søndag er det to måneder siden, at Rusland invaderede og gik i krig i Ukraine.

Siden estimeres mere end 63.000 babyer at være kommet til verden i det krigsramte land. På grund af krigen risikerer de langvarige konsekvenser både fysisk og psykisk.

Det oplyser den hjælpeorganisationen Red Barnet i en pressemeddelelse.

Red Barnets bekymring går på de nybagte mødre, som er under et stort psykisk pres på grund af krigen. De kan have svært ved at knytte sig til deres barn, amme det og reagere på barnets behov.

Hvis en forælder begynder at have svært ved den slags og stopper med eksempelvis at vise barnet opmærksomhed, kan det få store konsekvenser. Det fortæller Anne-Sophie Dybdal, psykolog i Red Barnet.

- Jo mere et barn forgæves forsøger at komme i kontakt med sine forældre, jo mere vil det trække sig tilbage og opgive og stoppe i sin udvikling, siger hun.

- Vi ved, at det kan have konsekvenser helt ind i skolealderen, at børn, der som spæde eller helt små har oplevet, at deres relation med voksne gik i stå, også får sværere ved for eksempel at vise initiativ og lære noget.

- Det skyldes, at lysten til at lære noget går i stå hos et barn, der ikke har kontakt med de voksne, siger Anne-Sophie Dybdal.

Red Barnet frygter altså, at de mere end 63.000 ukrainske børn, der er blevet født i hjemlandet siden krigens start, risikerer at komme til at betale en høj og måske mangeårig pris for krigen.

Derfor opfordrer organisationen til, at krigen sluttes. For så længe der er krig, så er børnene i risiko for at gå i stå i deres udvikling, siger psykologen.

Et andet værktøj til at hjælpe børnene er mere leg mellem børn og forældre. Det har allerede vist sig at kunne hjælpe de børn, som tidligere har oplevet at gå i stå i deres udvikling.

- Vi ved, at vi kan hjælpe forældre og børn ved igennem lege at genoptræne hele det her med, at forældrene lægger mærke til, når børnene siger noget, når børnene vil i kontakt, og børnene oplever, at forældrene tager initiativ, siger Anne-Sophie Dybdal.

Før krigen boede der et godt stykke over 40 millioner indbyggere i Ukraine. Siden er flere millioner flygtet fra deres hjemland.

Ifølge Red Barnet er mindst totredjedele af Ukraines 7,5 millioner børn flygtet ud af landet, og mere end 450 børn er dræbt eller blevet skadet under krigen.