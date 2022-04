Ukrainske forældre i hjerteskærende forsøg

Hvordan sikrer man sine børn, hvis man selv dør i en krig?

Det er der ikke noget entydigt svar på, men flere ukrainske forældre har tænkt i de samme baner.

Den ukrainske filmfotograf Sasha Makoviy fortæller, at hun skrev direkte på sin datters bare hud med vigtige kontaktoplysninger, lige da krigen brød ud. Det skriver Metro.

Sasha Makoviy, der kommer fra den ukrainske hovedstad, Kiev, har for nyligt delt sin nødløsning på det sociale medie Instagram.

Her kan man se, at datteren har sine egne og forældrenes kontaktoplysninger skrevet på ryggen med blå kuglepen.

- I tilfælde af, at noget sker, vil man kunne tage imod hende som en overlevende, fortæller Makoviy.

- Jeg fik endda tanken: Hvorfor tatoverede jeg hende ikke med informationen?

Foruden kontaktoplysningerne på ryggen har datteren, Vira, også båret rundt på et kort med de samme informationer.

Græd for mit barn

Opslaget på Instagram har affødt en del reaktioner fra forældre med lignende historier:

- På krigens første dag gjorde jeg det samme med min treårige søn. Og selvom vi nu er i England med ham, har han altid sit papir på sig, skriver en.

- Jeg skrev også. Skrev og græd for min søn på to et halvt år, skriver en anden.

På sit seneste opslag på Instagram har Sasha Makoviy delt et billede af datteren. Her står der, at de er nået til Frankrig.

- Jeg vil gerne fortælle, at Vira og jeg er i sikkerhed. Vi er i den sydlige del af Frankrig.