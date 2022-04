Ukrainske landmænd tager skudsikre veste på i marken

Iført skudsikker vest og hjelm trodser nogle ukrainske landmænd krigen og vender tilbage til arbejdet i marken.

En af dem er Yuri på 41 år. Han befinder sig i den sydøstlige region Zaporizjzja, der ligger relativt tæt på Donetsk, hvor der er aktive kampe mellem ukrainere og russere.

På trods af krigen er han fast besluttet på at pløje markerne. Det samme gør landmænd på nabomarkerne.

- Vi går ud, passerer kontrolposterne, kommer hen til arbejdet, drikker te og kaffe, tager vores veste på og går.

- Vi fylder benzintanken og går så ud på markerne. Hvis der er beskydning, pakker vi sammen og tager hen på kontoret, siger han.

Rusland invaderede Ukraine den 24. februar, og da krigen havde varet en uge, faldt der raketter ved siden af den mark, hvor kontraktansatte Yuri arbejdede.

Men på trods af den oplevelse fortsætter han nu. Med den ændring at han er iført det militære sikkerhedsudstyr, når han kører traktor og lignende.

Med sig har Yuri en kollega. Det er Oleksij på 43 år, som godt nok synes, at beskydningerne er skræmmende, men det er til at håndtere, fordi det primært finder sted om natten, beskriver han.

Efter beskydning bliver markerne gennemgået, og er der våben eller våbenrester i dem, bliver eksperter tilkaldt for at hjælpe med at få dem væk.

Ukraine er blandt de største eksportører af hvede i verden. Det samme gælder for majs, byg og solsikkekerner.

Landets fødevareeksport bliver dog ramt af krigen, fordi det langtfra er alle, der ligesom Yuri kan og vil pløje jorden og gøre den klar til såning i den nuværende situation. Det sætter sig i fødevarepriserne, der globalt har taget et nøk opad for visse varer.

I sidste uge oplyste det ukrainske landbrugsministerium, at landmænd indtil da havde sået 2,5 millioner hektar af forårsafgrøderne. Det svarer til en femtedel af det forventede areal.

Krigen kan desuden reducere arealet yderligere, tilføjede ministeriet.