Ukrainske mænd i Danmark - Vi er fanget mellem to lande

Andrii Oliinyk arbejder på en grisefarm i Jorddrup og har gjort det de seneste fire år. Med sine 32 år og gode fysik, er han præcis en af de ukrainske mænd, som Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskij, kalder hjem for at tage i krig for fædrelandet.

37-årige Veaceslaw Caranghel arbejder som slagter hos Danish Crown, og har været i Danmark i to år. Han er - ligesom Andrii Oliinyk - også ønsket i hjemlandet.

Men fælles for begge mænd er, at de har kone og børn i Danmark, som er dybt afhængige af mændenes arbejde for at opretholde deres visum og trygge liv her i landet.

Kæmper fra Danmark

Ekstra Bladet mødte i weekenden flere ukrainere i den sydjyske by Vejen, der har omkring 500 arbejdende ukrainere bosiddende i kommunen.

To af dem var Andrii Oliinyk og Veaceslaw Caranghel.

Men selvom det præcis er mænd som dem, Ukraines præsident appelerer til, skal komme hjem til Ukraine og kæmpe for landet, er Andrii Oliinyk og Veaceslaw Caranghel enige om, at de bliver nødt til at blive i Danmark og hjælpe herfra.

- Jeg har et arbejde her i Danmark, som jeg bliver nødt til at passe ellers ryger mit visum, og min kone og børn skal forlade Danmark og vores liv her, siger Andrii Oliinyk, hvis kone og børn er afhængige af Andrii Oliinyk arbejder.

- Lige nu kan jeg hjælpe med at koordinere kørsel fra grænserne og rundt i Europa via facebookgrupper. Jeg kan også hjælpe med at køre.

Andrii Oliinyk er 32 år og har boet i Danmark i fire år. Han har både kone og børn her i Danmark, men resten af sin familie i byen Uman i Ukranie. Foto: Ernst van Norde

En af de ting, som Andrii Oliinyk blandt andet hjælper med her fra Danmark, er at samle ind til civilbefolkningen.

- Der er brug for helt almindelige ting som bleer, medicin, hygiejne-sager og lignende. Derfor håber jeg, at danskerne også vil hjælpe med at samle ind til de civile i Ukraine. Ingen i Ukraine har nogensinde ønsket krig, siger Andrii Oliinyk.

Børn flygtet fra Ukraine

Veaceslaw Caranghel, der har to børn på ni og 14 fra et tidligere forhold bosiddende i Ukraine, føler sig også fanget mellem sit liv i Danmark og sin familie i Ukraine.

Veaceslaw Caranghel er 37 år. Hans familie bor i Odessa i Ukraina, mens han selv har boet nær Vejen de seneste to år. Foto: Ernst van Norde

- Lige nu er mine to børn flygtet Moldova sammen med deres mor. Jeg vil så gerne have dem her til Danmark, for jeg tror ikke, at Putin stopper ved Ukraine. Jeg tror ikke, at Moldova er et sikkert sted i fremtiden.

- Rejser jeg til Ukraine for at hjælpe i krigen, har min familie ingen steder at tage hen, hvis de kommer til Danmark. Derudover så skal min familie her i Danmark også rejse hjem, fordi mit visum forsvinder.

Udover børnene har Veaceslaw Caranghel forældre og søskende i Ukraine.

- Jeg har mine forældre og en bror, som stadig er i Ukraine lige nu. Jeg har sagt til dem flere gange, at de skal komme her til Danmark, men de har et stort håb for, at Ukraine vinder.

Selvom ingen af mændene på nuværende tidspunkt har pakket bilen for at drage til krigen i Ukraine, er intet dog udelukket.

- Jeg ved ikke, hvordan de nærmeste dage kommer til at se ud. Hvis det udvikler sig og min familie i Ukraine er i fare, så måske jeg tager af sted. Men det er frygteligt at have sin familie her i Danmark, og se set sit hjemland og sine forældre i krig, siger Andrii Oliinyk, der ikke har sovet de seneste tre dage.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vesten er for ubeslutsom

I følge Andrii Oliinyk og Veaceslaw Caranghel har Vesten været for ubeslutsom i forhold til Ukraines medlemskab i NATO.

Ukrainske kampvogne i nærheden af Luhansk-regionen i det østlige Ukraine lørdag. Foto: Anatolii Stepanov

- Det har været alt for længe, hvor Ukraine har skulle bevise sit værd til at blive medlem af NATO. Både i forhold til korruption, men også i forhold til demokrati. Men vi er der, og vi har et velfungerende land. Derfor burde NATO også vise deres hjælp nu, hvor behovet er størst, siger Andrii Oliinyk.

Veaceslaw Caranghel er enig.

- Vi kæmper alene, men vi har brug for hjælp i luften, og der burde Vesten hjælpe os. Sanktioner hjælper ingenting, det har vi set, siger Veaceslaw Caranghel.