Ukrainske myndigheder: Flygt mens I kan

Der meldes flere steder i det østlige Ukraine om intense russiske bombardementer.

Myndighederne opfordrer borgere i provinsen Luhansk til at lade sig evakuere.

I byen Severodonetsk i den del af provinsen Luhansk, der er under Ukraines kontrol, lander granater og raketter med faste intervaller. Det oplyser journalister fra AFP, der er i området.

De ukrainske jernbaner oplyser til Reuters, at et antal mennesker er enten såret eller dræbt efter et angreb mod en banegård i det østlig Ukraine.

Guvernøren i regionen Donetsk, Pavlo Kyrylenko, oplyser på Facebook, at fire personer blev dræbt og fire såret, da granater slog ned nær et nødhjælpscenter.

- I morges skød fjenden kynisk mod civile i Vuhledar, som var kommet for at modtage nødhjælp, skriver han.

Guvernøren i regionen Kharkiv, Oleh Synegubov, oplyser, at det ikke længere er muligt at fragte nødhjælp til byen Izyum. For russerne kontrollere hele byen.

De østlige regioner Kharkiv, Donetsk og Luhansk oplever nogle af de værste kampe siden den russiske invasion 24. februar. Det sker, efter Rusland har trukket sine styrker væk fra hovedstaden Kyiv og er i gang med at styrke den østlige front.

Ukrainske styrker står klar ved en hovedvej, der forbinder Kharkiv og Donetsk. Den spiller en strategisk rolle før det forventede russiske angreb fra Donbass

- Vi venter på dem, siger en ukrainsk løjtnant til AFP. Han er en del af den styrke, der har gravet skyttegrave og gemmer deres militære våben under camouflagenet.

- Vi vil knuse fjenden, som er kommet for at invadere vores fædreland. Det fascistiske Rusland, på anden måde kan vi ikke beskrive det, siger en ung officer.

- Den som lever ved sværdet, skal dø ved sværdet, siger han.