Ukrainske Rosa på otte: - Leder efter danske venner

Sammen med sine forældre og lillesøster er otteårige Rosa Yeksel flygtet fra de russiske bomber og missiler i Ukraine. Børnefamilien er netop ankommet til Danmark, og her søger Rosa nye venner

Mens russerne bomber videre i Ukraine, strømmer tusindvis af ukrainske indbyggere ud af landet.

FN's flygtningeorganisation, UNHCR, beretter, at op mod 2,2 millioner mennesker er flygtet fra Ukraine, siden russerne begyndte invasionen i landet 24. februar.

Blandt de mange skræmte ukrainere er otteårige Rosa Yeksel, der sammen med sine forældre og treårige lillesøster har vinket farvel til det krigsramte fædreland.

Den lille børnefamilie søger i stedet sikkerhed i Danmark, for hjemme i Ukraine frygtede familien for livet.

Trods en traumatiserende tid og en flugt med tårer og flere bump på vejen lykkedes det Rosa og familien at flygte til Danmark.

Og den ukrainske pige er efter få dage blevet forelsket i det nye land, og hun håber at få nye venner.

- Jeg elsker Danmark. Jeg kan godt lide dansk mad og legepladserne. Jeg håber, at danske venner vil lege med mig, fortæller en glad Rosa til Ekstra Bladet.

Rosa Yeksel er kommet til Danmark med sine forældre og treårige lillesøster. Foto: Tariq Mikkel Khan

Frikadellen og danske venner

Rosa Yeksel elsker at lege. Det gør hun i lejligheden i Sluseholmen i København, hvor hun nu bor sammen med sine forældre, Liudmilla Bobyr og Mikhael Yeksel, sin treårige lillesøster, Astra Yeksel, og danske Thomas Sandberg Poulsen, der fik børnefamilien til Danmark.

Den ukrainske pige bruger også mange timer ude på legepladsen i gården, hvor Ekstra Bladet talte med hende. Og hun håber, at danske børn også vil lege med hende.

Og Rosa har allerede en plan for, hvad hun vil lave med sine nye venner.

- Vi skal lege, og så skal vi lave puslespil. Vi kan også læse bøger og se tegnefilm.

- Rosa, du fortæller også, at du godt kan lide dansk mad. Hvad kan du bedst lide?

- Frikadellen. Den smager rigtig godt, afslutter otteårige Rosa Yeksel.

Savner skolen og vennerne

Otteårige Rosa Yeksel ankom til Danmark for få dage siden. Hendes far fik også lov til at forlade Ukraine, da han ikke har ukrainsk statsborgerskab. Ellers skulle han blive i landet og kæmpe mod russerne.

Også i Ukraine har lille Rosa vinket farvel til sin skole, venner og nære familiemedlemmer, som hun elsker højt.

Og selvom den ukrainske pige elsker Danmark, bliver hun trist, når hun sætter ord på det efterrladte i Ukraine.

- Jeg savner mine venner i skolen, og jeg savner også min bedstemor og tante, afslutter hun.