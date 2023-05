Ukrainske soldater: Så barskt er livet ved fronten

Det er stilhed før stormen, ifølge de ukrainske soldater, som Ekstra Bladet har mødt nær fronten i Østukraine. Hvornår de får ordren til at begynde angrebet, ved soldaterne ikke, og de fokuserer kun på at passe deres opgaver

(UKRAINE) Ekstra Bladet: Fuglekvidderen afbrydes jævnligt af brag fra kampene ved fronten, der er blot få kilometer væk. Ekstra Bladet er på besøg i en lille landsby hos 68 brigade i det sydlige Donbas tæt på byen Vuhledar. De russiske artilleriangreb er taget til i styrke i de sidste par uger og gør det næsten umuligt for de ukrainske soldater at bevæge sig på vejene i dagtimerne.

De russiske droner holder øje med alt i bevægelse. I den lille landsby, som Ekstra Bladet ikke må oplyse navnet på, står de ukrainske militærkøretøjer gemt i ly af træerne, der igen bærer blade. Vejene er stadig mudrede, men regnfulde april er erstattet af solrige maj.

Jevgenij Prigozjin fortalte torsdag, at Wagner-gruppen har påbegyndt sin retræte fra Bakhmut Jevgenij Prigozjin fortalte torsdag, at Wagner-gruppen har påbegyndt sin retræte fra Bakhmut

Den 35-årige feltlæge Andrej lytter efter meldinger fra fronten på sin walkie-talkie i ly ved et lille hus, som er indrettet som felthospital. Nabolandsbyen bliver ramt konstant, lyder det.

En ukrainsk soldat kører over en mark i en gammel bil. Foto: Stefan Weichert

For nylig har han selv været nødt til at rykke felthospitalet fra samme landsby, da det hus, hvor de holdt til, blev ramt af russerne. Andrej siger, at Rusland virkelig presser på nu.

- Vi kan stort set kun hente sårede ved fronten om natten, for der er det meget sværere for de russiske droner at se os, siger Andrej, der ligesom andre tror, at de mange artilleriangreb fra russerne hænger sammen med, at russerne er bange for den mulige ukrainske modoffensiv.

Soldater på felthospitalet taler om de mange angreb ved fronten, der gør det næsten umuligt at hente sårede ud. Foto: Stefan Weichert

Venter på ordren

I flere uger har der været meldinger om, at den ukrainske modoffensiv er lige på trapperne, eller at den allerede er begyndt i det små. Andrej og andre soldater går ikke meget op i datoen for offensiven. Det vigtigste er bare, at den kommer, og at russerne bliver smidt ud.

Hjemme venter Andrejs kone og to børn på fem og et år. Da han drog mod fronten, kunne han holde sin nyfødte søn i en hånd. Han håber blot på at overleve modoffensiven, så han kan komme tilbage og se dem igen. Hver dag ser han soldater, der ikke klarer den.

Foto: Stefan Weichert

- Vi skal vinde denne krig. Vi har simpelthen ingen udvej. Enten vil vi generobre vores territorium og leve mere eller mindre fredeligt, eller også vil russerne presse, presse og presse, indtil de kvæler os alle, siger Andrej.

- Vi kan kun have øjne for sejren.

Som et lille samfund

En ukrainsk soldat bliver klippet nær fronten efter at være kommet tilbage fra en mission. Foto: Stefan Weichert

Livet i landsbyerne nær fronten er nærmest som et lille samfund. I den lille landsby har de ukrainske soldater indrettet et felthospital, maddepoter og en mekaniker. Soldaterne bor i civile huse, da langt de fleste civile for længst er flygtet, og soldaterne er rykket ind.

51-årige Aleksander, der ikke vil opgive sit efternavn, er mekaniker i 68. brigade og har indrettet sig i et forladt hus i landsbyen. Han blev hevet ind i militæret sidste år og reparerer lige nu militærets firehjulstrækkere, der bliver revet i stykker af fragmenter og de dårlige veje.

51-årige Aleksander er mekaniker i den ukrainske hær. Foto: Stefan Weichert

Kampvogne og andre militære køretøjer bliver repareret langt fra fronten.

- Bilerne har så mange problemer. Støvet trænger ind alle steder, fragmenter rammer over det hele. Jeg prøver at lappe det hele sammen, men der er mange problemer, siger han.

Det ukrainske militær bruger mange almindelige biler, som ofte går i stykker. Foto: Stefan Weichert

Mangler meget grej

Dæk er der næsten aldrig på lager, da de forsvinder med det samme. Alle har konstant punkteringer, da der ligger fragmenter på vejene. De sprætter dækkene op.

Aleksander har børn og børnebørn hjemme, som venter på ham. Han håber på, at krigen snart er slut, men har svært ved at se en ende på det hele. Han venter, som mange andre ukrainske soldater, på modoffensiven, som måske snart begynder.

- Vi må bare håbe det bedste, siger Aleksander.

Fragmenter er et stort problem og ødelægger mange biler. Foto: Stefan Weichert

Alle har en nærdødsoplevelse

Feltlægen Andrej blev beskudt, mens han kørte i en ambulance på vej til fronten. Foto: Stefan Weichert

Alle de ukrainske soldater nær fronten har en nærdødsoplevelse at fortælle. Den 35-årige feltlæge Andrej fortæller blandt andet, at han engang blev ramt af russisk artilleri, da han var på vej til fronten i en ambulance for at hente sårede ukrainske soldater.

Andrej undgik skader. Senere publicerede russerne en dronevideo af angrebet, der viser, hvordan Andrej efter angrebet stormer væk over en mark.

Den 35-årige feltlæge Andrej kører i denne gamle ambulance. Foto: Stefan Weichert

- Jeg takker Gud for, at jeg overlevede. Der var heldigvis kun 500 meter til vores positioner derfra, så jeg kunne løbe i sikkerhed i en skyttegrav, forklarer Andrej.

En anden soldat fortæller en historie om, hvordan et russisk artilleriangreb slog ned lige ude foran det landsbyhus, hvor de holdt til. Heldigvis var han i kælderen og undgik skader.

Nær fronten sover de ukrainske soldater i efterladte huse. Foto: Stefan Weichert

