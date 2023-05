Undskylder efter anklager om våbeneksport til Rusland

Den amerikanske ambassadør i Sydafrika undskylder, efter han torsdag anklagede Sydafrika for at sende våben til Rusland

Mens de vestlige lande har taget kraftig afstand fra Rusland efter invasionen af Ukraine, så har Sydafrika forholdt sig neutralt i krigen.

Den neutralitet mente den amerikanske ambassadør i Sydafrika, Reuben Brigety, dog var blevet brudt, da han i torsdags anklagede det afrikanske land for at eksportere våben til Rusland.s

Men ifølge Sydafrikas udenrigsminister, Naledi Pandor, undskylder ambassadøren nu for sine anklager, skriver BBC.

Cyril Ramaphosa, Sydafrikas præsident, har ikek været tilfreds med anklagerne fra den amerikanske ambassadør. Foto: Esa Alexander/Reuters

Rusland ankom over weekenden til en international millitærøvelse i Sydafrika med Kina og værtslandet med voldsomt grej Rusland deltog tidligere på året i en millitærøvelse i Sydafrika, hvor også Kina var gæster.

'Undskylder uforbeholdent'

Pandor fortæller, at Reuben Brigety 'undskyldte uforbeholdent' for sine påstande om Sydafrikas våbenbidrag til Rusland.

Selv skriver den amerikanske ambassadør på de sociale medier, at han er 'taknemmelig for muligheden for at korrigere alle misforståelser, der måtte være efter mine offentlige bemærkninger'.

Anklagerne er da heller ikke gået ubemærket hen i den Sydafrikanske regering.

Annonce:

Ministeren Khumbudzo Ntshavheni udtalte, at Sydafrika ikke vil lade sige 'mobbe af USA' og af 'megafon diplomati'.

Tættere bånd med Rusland

Vladimir Putin har brugt splittelsen mellem USA og Sydafrika til selv at styrke båndet til Sydafrika.

En udtalelse fra Kreml fredag påstår, at Vladimir Putin og den Sydafrikanske præsident, Cyril Ramaphosa, havde aftalt at styrke deres 'fælles fordelagtige bånd', ifølge BBC.

Sydafrikas bånd til Rusland er blevet kritiseret længe af USA, og der er heller ikke nogen tvivl om, at et russisk skib befandt sig i havnen i Cape Town.

En undersøgelse skal nu afgøre, hvorvidt der blev læsset Sydafrikanske våben ombord på det russiske skib.