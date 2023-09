Ung brite dræbt i kamp for Ukraine

Sidste år, som bare 21-årig, besluttede britiske Samuel Newey at tage til Ukraine for at kæmpe mod russerne.

Onsdag blev han dræbt i kamp i det østlige Ukraine. Det skriver hans storebror, Daniel Newey, på sociale medier.

'Jeg kan ikke sætte ord på, hvor ødelagt jeg føler mig. Jeg kan heller ikke understrege nok, hvor stolt jeg er af min lillebror. Han var kun lige blevet 21, da han besluttede sig for at følge sit kald og rejse til Ukraine for at slå de russiske imperialister tilbage.'

'Sam, du gav dit liv for mennesker, du aldrig kendte, og du handlede med mod, moral og ære. Du er ikke kun min lillebror, men en enestående mand, en god soldat og et af de modigste mennesker, jeg nogensinde har haft det privilegie at kende,' skriver storebroderen i opslaget.

'Jeg vil altid elske dig, bror,' afslutter han.

Frivillig soldat

Det er mere end et år siden, at 22-årige Samuel drog til Ukraine. Her tilsluttede han sig ifølge flere britiske medier en kampenhed for frivillige udlændinge, der ville deltage i krigen mod Rusland.

Kampenheden, som han drog i krig med, hedder Dark Angels og er stiftet af veteranen Daniel Burke. Enheden har både deltaget i kampe og i andre perioder været med til at evakuere sårede ved frontlinjen.

Også hans kammerater fra Dark Angels hylder ham på Facebook.

Men Samuel Newey er faktisk ikke den eneste i familien, der har erfaring som frivillig soldat.

I 2019 tog føromtalte storebror til Syrien, hvor han kæmpede mod Islamisk Stat sammen med den kurdiske kampgruppe YPG.

Nu afdøde Samuel Newey og brødrenes far blev begge tiltalt for have hjulpet Daniel Newey til Syrien, men tiltalerne frafaldt, og sagen har været meget omtalt i de britiske medier, hvor det er blevet kaldt 'kontroversielt', at man overhovedet rejste tiltaler til at begynde med.

Det britiske udenrigsministerium bistår familien i forbindelse med Samuels død, skriver BBC.