Ung kvinde i Afghanistan: - Alle ved hvor væmmelige de er

Situationen er alvorlig i Afghanistan, efter Talibans seneste overtagelse af hovedstaden Kabul. Landet står i øjeblikket uden nogen regering eller styreform, hvilket har fået store dele af befolkningen til at frygte for fremtiden.

Det billede bekræfter en 23-årig kvinde, som Ekstra Bladet tirsdag har talt med. Redaktionen er bekendt med kvindens identitet, men hun ønsker ikke at stå frem af frygt for hendes sikkerhed i landet.

Den 23-årige kvinde har bopæl i Khair Khana - et område i den afghanske hovedstad - og hun fortæller om, hvordan alt er usikkert, efter Taliban har overtaget parlamentet. Hun ved ikke, hvad der kommer til at ske.

- Jeg underviser på en skole i Khair Khana, men jeg frygter for at tage på arbejde. Vi ved ikke, hvad Taliban har besluttet omkring kvinderne her.

- Taliban ønsker en påklædning, som jeg ikke har. Derfor tager jeg ikke på skolen. Jeg er bange, siger hun til Ekstra Bladet.

Stilhed før stormen

Søndag overtog Taliban den afghanske hovedstad, og kvinden fortæller, at forholdene i øjeblikket er rolige.

- Taliban har ikke banket på døre her i området endnu. Der er fredeligt, og det frygter jeg.

- Det er som stilhed før 'stormen'. Lige nu er der stille, men vi ved ikke, hvornår 'stormen' rammer os.

Rygter om asyl

I de seneste dage har massevis af afghanere forsøgt at flygte fra landet via lufthavnen i Kabul. Ifølge kvinden skyldes det muligheden for asyl i udlandet og frygten for Taliban.

- Min familie og jeg er ikke selv taget til lufthavnen, men min naboer og mange fra nabolaget er taget derover.

- Der går rygter om, at Canada vil give 20.000 afghanere asyl. Derfor strømmer folk blandt andet til lufthavnen.

Er asyl den eneste grund til, at folk flygter til lufthavnen?

- Nej. Alle ved, hvor væmmelige Taliban har været i de andre provinser i landet. Derfor er folk bange og vil flygte fra Afghanistan.

Ny spiller i medierne

Selvom kvinden i øjeblikket befinder sig bag husets fire vægge, er andre familiemedlemmer taget tilbage på arbejde. Hun har familie, der arbejder for landets største TV-virksomhed, Tolo Tv. Her har Taliban også været på besøg.

Hvad gjorde Taliban, da de kom forbi Tolo TV?

- De tog vagternes våben. Efterfølgende gik de ind i optagelses-studierne og læste nyheder op med egne repræsentanter. Men de har ikke gjort folk noget.

På nuværende tidspunkt vides ikke, hvad Taliban vil gøre.