Unikt indblik: Verdens største kampvognsfabrik

I dokumentaren 'Drømmen om at arbejde med kampvogne' får man et unikt indblik i verdens største kampvognsfabrik i Rusland

Indien, Irak, Polen, Iran og det tidligere Tjekkoslovakiet er sammen med Rusland de eneste nationer, der har licens til at producere kampvognen T-72. Verdens fjerdemest producerede kampvogn nogensinde.

I perioden 1967 - 1973 blev denne kampvogn udviklet i det gamle Sovjetunionen i byen Nizhny Tagil, hvor verdens største kampvognsfabrik, UralVagonZavod, ligeledes ligger.

I dokumentar-serien 'Drømmen om at arbejde med kampvogne', som kan streames i Ekstra Bladets plus-univers, får man lov til at følge de to unge russere Vladimir Danilov og Kirill Zhalilov kæmpe om en fast stilling på fabrikken UralVagonZavod.

Dårlig stemning

Serien er andet end bare at få et indblik i de 30.000 arbejderes dagligdag, selvom der umiddelbart burde være nok at se til med op mod 100.000 producerede køretøjer.

For deres drøm om en stilling på fabrikken har også konsekvenser for deres privatliv. Kirill Zhalilovs kæreste venter sig deres førstefødte, men hans bedre halvdel har ikke været helt ærlig fra starten.

Hvad der skulle have været en hyggetur i cirkus for det unge par med liv og glade dage, endte i dårlig stemning og alvorsamtale. Alyona havde sin datter med. Og hende kendte Kirill ikke til.

- Alyona, vi skal snakke, siger han til sin kæreste foran bilen.

- Vi kan snakke, når jeg har afleveret Lera, okay?, kommer det undvigende svar.

Herefter afleverer de hendes datter til Alyonas mor, mens Kirill sidder rasende i bilen efter at have turbo-pulset en cigaret.

- Alyona, hvad sker der? Hvorfor har du ikke fortalt mig det tidligere? Hvorfor får jeg først kendskab til det her nu?, spørger han med hævet stemme.

- Prøv at sæt dig i mine sko! Som kvinde var det svært for mig at sige med det samme. Vores forhold blev seriøst så hurtigt. Jeg var bange for, at du ville forlade mig, svarer hun med blikket stift rettet mod gulvet.

Snakken går frem og tilbage mellem parret, der i sidste ende forsones.

Det er blot én af de mange personlige historier i 'Drømmen om at arbejde med kampvogne', hvor deres primære opgave er at give nyt liv til en ødelagt kampvogn.

