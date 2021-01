Ups: Trumps datter i kæmpe bommert

Onsdag aften dansk tid har demonstranter, der sympatiserer med Donald Trump, stormet kongresbygningen i Washington i historiske kaotiske scener.

Donald Trumps datter, Ivanka Trump, kaldte kort tid efter hendes far havde opfordret ballademagerne til at indstille alle uroligheder, demonstranterne for 'patrioter' på Twitter. Hun var dog hurtig til at slette den uheldige besked igen.

Ivanka Trump lavede onsdag noget af en bommert, da hun kaldte ballademagere for patrioter på Twitter. Foto: Mandel Ngan/Ritzau Scanpix

Dog ikke før CNN nåede at tage et billede af tweetet.

'Amerikanske patrioter, enhver sikkerhedsbrist eller disrespekt mod vores lovhåndhævere er uacceptabel.'

'Volden må stoppe øjeblikkeligt. Please vær fredelige,' skrev Ivanka Trump i den nu slettede besked.

De voldsomme scener i kongressen, hvor Joe Biden officielt skulle kåres som vinder af præsidentvalget, har rystet USA, og medier verden over rapporterer om flere voldsomme episoder.

En kvinde skulle blandt andet være blevet skudt og evakueret fra bygningen i kritisk tilstand.

