Urolig valgdag i Nigeria koster 16 mennesker livet

Stemmerne er lørdag aften ved at blive talt op efter dagens præsident- og parlamentsvalg i Nigeria.

Civile organisationer, der har fulgt valget, oplyser, at 16 mennesker er dræbt i løbet af valgdagen.

I en række områder stod folk stadig i kø ved valgets afslutning. Valget, der skulle have fundet sted sidste lørdag, blev udskudt på grund af problemer med stemmesedler, stemmesteder og andre logistiske mangler.

Et endeligt valgresultat ventes først tirsdag.

Valgobservatører og hæren kunne flere steder melde om valgbokse, der blev stukket i brand, om soldater der skød efter folk, som var mistænkt for at ville svindle med stemmesedlerne.

I andre tilfælde handlede det om vælgere, der forsøgte at sælge deres stemme. Der blev tilbudt priser helt ned til ti kroner per stemme.

Islamisk Stat siger, at det stod bag et angreb på den nordøstlige by Maiduguri lørdag morgen. Her kunne man fra morgenstunden høre skyderi. Men hæren afviste, at det var religiøse ekstremister, der stod bag. Det var en militærøvelse, hedder det.

Ifølge et netværk af civile organisationer, der har observeret valget, er der "registreret 16 dræbte hen over otte delstater", skriver nyhedsbureauet AFP.

Præsident Muhammadu Buhari søger en ny fireårig periode som statschef. Hans nærmeste modstander er den tidligere vicepræsident Atiku Akubakar.