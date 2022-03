USA advarer: Ét skud udløser Nato-krig

Én for alle og alle for én.

Den amerikanske nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, siger søndag, at det vil udløse den såkaldte musketéred, hvis Rusland affyrer bare et enkelt skud mod et territorium, der tilhører et af Nato's medlemslande.

Det vil få Nato til at sætte alle styrker ind mod Rusland, og dermed vil Danmark, som er en del af Nato, ende i krig.

Angreb nær Polen

Udmeldingen kommer kun få timer efter, at en ukrainsk millitærbase tæt på den polske grænse er blevet angrebet af missiler. Militærbasen der er Ukraines Internationale Center for Fredsbevarelse og Sikkerhed (IPSC), ligger kun 25 kilometer fra Polen, som er medlem af Nato.

Dermed nærmer krigen sig Natos territurium. Ifølge Reuters er angrebet på basen det mest vestlige angreb i Ukraine, der endnu har været under den over to uger lange krig.

Vil udløse krig

Ifølge artikel fem i Nato–traktaten er et angreb på ét medlemsland et angreb på dem alle.

Hvis ét enkelt skud bliver skudt mod Polen vil Nato blive en del af krigen.

- Joe Biden og Jens Stoltenberg, forstår I, at krigen er tættere på, end I forestiller jer? Rusland står allerede ved jeres grænse, skriver Lvivs borgmester, Andriy Sadovyi, søndag i et opslag på Facebook i følge Ritzau.

Reuters skriver, at det ramte militærcenter tidligere har dannet ramme om fælles øvelser med Nato.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Joe Biden har gentagende gange afvist at sende tropper til Ukraine. Foto: Evelyn Hockstein/RitzauScandpix

Afviser tropper nu

Selvom USA er klar til at overholde Nato-traktaten, hvis Rusland angriber på Nato-territorium, så har USA ikke ønsket at sende tropper til Ukraine, der ikke er en del af Nato.

USA's præsident, Joe Biden, har igen og igen afvist at sende amerikanske soldater ind i Ukraine for at bekæmpe de russiske invasionsstyrker. Det vil nemlig have katastrofale konsekvenser, siger han.

- Vi vil ikke udkæmpe en krig mod Rusland i Ukraine. En direkte konfrontation mellem Nato og Rusland er tredje verdenskrig, og noget vi skal bestræbe os på at forhindre, har han skrevet i et tweet.

Allerede flere uger før russiske styrker krydsede grænsen til Ukraine 24. februar, gjorde Joe Biden det klart, at amerikanske soldater ikke ville komme landsmænd i Ukraine til undsætning i tilfælde af en russisk invasion.