USA advarer igen om konkret trussel ved lufthavnen i Kabul

USA har natten til søndag dansk tid advaret om en 'specifik, troværdig trussel' nær lufthavnen i den afghanske hovedstad, Kabul.

Amerikanske statsborgere er blevet opfordret til at forlade lufthavnsområdet øjeblikkeligt.

USA's ambassade advarer om, at truslen er rettet mod sydindgangen, den nye indgang tilhørende indenrigsministeriet. Og derudover indgangen på den nordvestlige side af lufthavnen.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Torsdag ramte et dødeligt angreb nær lufthavnen. USA's præsident, Joe Biden, har siden advaret om, at et nyt angreb kan være lige om hjørnet i Kabul.

Natten til lørdag dansk tid opfordrede USA ligeledes amerikanske statsborgere til at forlade indgangene til lufthavnen i Kabul 'øjeblikkeligt'.

- På grund af sikkerhedstrusler mod lufthavnen i Kabul opfordrer vi fortsat amerikanske statsborgere til at undgå at rejse til lufthavnen og undgå lufthavnens indgange, skrev ambassaden.

Masserne uden for lufthavnen er ved at tynde ud som følge af den seneste advarsel. Det oplyser en vestlig sikkerhedskilde til nyhedsbureauet Reuters.

De militante islamister bag angrebet i Kabul kaldes IS-K, der er en forkortelse af Islamisk Stat Khorasan. Det er en gren af den større militante bevægelse Islamisk Stat (IS), der har sit udspring i Mellemøsten.

To højtplacerede IS-medlemmer blev dræbt, da USA natten til lørdag dansk tid gennemførte et droneangreb i Afghanistan.

Flere vestlige lande har været i fuld gang med at evakuere personer fra Afghanistan.

De amerikansk styrker er natten til søndag dansk tid gået ind i den sidste fase af evakueringen i lufthavnen. Det oplyser sikkerhedskilden til Reuters.

Lige over 1000 civile befinder sig ifølge kilden stadig i lufthavnen og venter på at blive evakueret.

Flere lande har afsluttet deres evakueringer.