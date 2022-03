USA advarer sine borgere om tilbageholdelser i Rusland

Som amerikaner risikerer man at blive profileret og tilbageholdt i Rusland.

Det skriver det amerikanske udenrigsministerium i den nyeste rejsevejledning for landet.

Rejsevejledningen er helt ny og er blevet opdateret, efter at en amerikansk diplomat havde mulighed for at besøge den tilbageholdte Brittney Griner i Rusland.

Griner har været i russisk politis varetægt længere end en måned, efter at politiet fandt e-cigaretter med cannabisolie i hendes tasker i lufthavnen i Moskva.

Efter at hun blev anholdt, blev hun øjeblikkelig varetægtsfængslet, og i sidste uge forlængede en russisk domstol hendes varetægtsfængsling frem til 19. maj.

Hun risikerer op til ti år i fængsel.

I rejsevejledningen fra udenrigsministeriet gentager embedsværket sine advarsler mod at rejse til Rusland.

Det skriver blandt andet, at russiske myndigheder kan finde på 'at udse sig og tilbageholde amerikanske statsborgere i Rusland'.

Rejsevejledningen opfordrer desuden amerikanere i Rusland til øjeblikkelig at forlade landet.

Ifølge ministeriet sker det på grund af den 'uprovokerede og uretmæssige invasion af Ukraine udført af væbnede russiske styrker'.

Den russiske regering har underlagt informationsfriheden tunge begrænsninger i Rusland. For eksempel er det ulovligt at sige eller skrive noget, som stiller det russiske militær i et dårligt lys.

Dermed er det blandt andet ulovligt at omtale hændelserne i Ukraine som en krig. I Rusland skal man ifølge landets kommunikationsmyndighed, Roskomnadzor, omtale det som Ruslands 'specialoperation' i Ukraine.