USA advarer: Skriv dit testamente inden rejse til Nordkorea

De amerikanske myndigheder opfordrer borgere til, de skriver et testamente, da sandsynligheden for, de vender hjem, er meget lille

Lav et testamente, arranger din begravelse, og find ud af, hvem der skal passe på dine børn og kæledyr.

Sådan lyder advarslen fra de amerikanske myndigheder til statsborgere, der ønsker at rejse til Nordkorea.

Det skriver The Telegraph.

De amerikanske myndigheder kommer med advarslen, fordi de ikke er i stand til at tilbyde hjælp, hvis statsborgere skulle ende i en situation i Nordkorea, hvor de har brug for det.

Det skyldes blandt andet, at USA ikke har nogen ambassade i landet.

'Det er en god ide diskutere en plan om pleje med sine kære, hvis man bliver udsat for noget,' lyder anbefalingen fra de amerikanske myndigheder.

Advarslen kommer i forbindelse med et forbud mod at rejse ind i landet, medmindre at man har fået en speciel tillladelse. En tilladelse, der kun bliver udstedt under 'meget begrænsede omstændigheder'.

22-årig studerende døde

Rejse-forbuddet kommer efter, den amerikanske statsborger Otto Warmbier var blevet dømt 15 års fængsel under en ferie i Nordkorea.

Efter halvandet år blev han løsladt af humanitære årsager, og han døde kort tid efter sin ankomst til USA.

Flere læger har efterfølgende peget på, at den 22-årige studerende havde været udsat for tortur i forbindelse med sin fængsling.

Sagen medførte, at forholdet mellem USA og Nordkorea blev endnu mere anstrengt, end det var i forvejen.

Nordkorea er af de amerikanske myndigheder også klassificeret som et 'Level 4 - Rejs ikke dertil' land sammen med Irak, Iran, Afghanistan, Syrien, Mali, Yemen, Libyen og Somalia.

USA og udenrigsministrene fra 19 allierede lande, heriblandt Danmark, blev på et møde i canadiske Vancouver tirsdag enige om strengere kontrol af farvandet ud for Nordkorea.

Det oplyste den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson i nat.

- Vi vil ikke acceptere et atombevæbnet Nordkorea.

Tiltaget skal øge kontrollen med skibe, der driver ulovlig handel med Nordkorea trods sanktioner.